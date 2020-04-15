Сніжана Бабкіна несподівано зізналася, що продавала грудне молоко

Сергій та Сніжана Бабкіни (соцмережі артистів)

Сніжана вразила відвертим визнанням

Сніжана Бабкіна в прямому ефірі в instagram програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», згадала історію про те, як продавала грудне молоко.

У родині Бабкіних підростають троє дітей, і жодного разу не було такого, щоб доводилося купувати штучне харчування. Сніжана зізналася, що раніше годувала дуже багато дітей, половину з них вона навіть не знає.

«І це не жарт! Коли 13 років тому я годувала Артура, то у мене було багато молока. Я у той час навчалася у столиці, тому заморожувала його, а зайве просто виливала. Одна бабуся, яка працювала в молочній кухні, дізналася про це, - розповіла актриса в Інстаграм програми «Зірковий шлях». - І вона запропонувала: «У мене є чоловіки, у дружин яких немає молока. Можна, вони до вас будуть приходити? Давайте встановимо якусь ціну, і ви їм будете віддавати баночки з молоком». І до мене щоранку приходили чоловіки, я їм віддавала баночки і брала гроші. Таким чином я заробляла в голодні студентські роки».

Коли народився Єлисей, у молодої мами як і раніше вистачає грудного молока для свого малюка.

«Я вважаю себе героєм і богинею з грудного вигодовування, тому що впевнена: грудне молоко буде в достатку, якщо жінка цього хоче, - сказала актриса в Інстаграм програми «Зірковий шлях». - І в цій справі, і в будь-якій іншій обов'язкове бажання. Якщо воно є - у тебе буде все. Немає бажання - нічого не вийде. Ось з грудним молоком та ж історія».

Нагадаємо, раніше Сергій та Сніжана Бабкіни розповіли, як проводять карантин.