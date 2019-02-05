"Погляд проникає в мене": Тіна Кароль схвилювала шанувальників "молящим" фото

Співачка пронизливо дивиться в камеру
Восхитительная Тина Кароль, которая ранее сделала неожиданное личное признание, вновь порадовала своих поклонников своей недавней чувственной фотосессией. Так, на своей instagram-страничке украинская исполнительница опубликовала трогательное фото, на котором пронзительно смотрит в камеру. Ее руки сложены в молитвенном жесте.
Примечательно, что для столь затрагивающей чувства фотосессии Кароль отказалась от яркого макияжа и прически. Все фото получились максимально естественными.
Чувственная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Подписчики Кароль, конечно же, не смогли "пройти мимо" нового фото, и поспешили оставить свои восторженные отзывы.
Нежная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Напомним, что на свой день рождения, который состоялся 25 января, Тина Кароль осуществила свою давнюю мечту, отправившись смотреть на северное сияние.
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