"Погляд проникає в мене": Тіна Кароль схвилювала шанувальників "молящим" фото

Співачка пронизливо дивиться в камеру

Восхитительная Тина Кароль, которая ранее сделала неожиданное личное признание, вновь порадовала своих поклонников своей недавней чувственной фотосессией. Так, на своей instagram-страничке украинская исполнительница опубликовала трогательное фото, на котором пронзительно смотрит в камеру. Ее руки сложены в молитвенном жесте.

Примечательно, что для столь затрагивающей чувства фотосессии Кароль отказалась от яркого макияжа и прически. Все фото получились максимально естественными.

Чувственная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Подписчики Кароль, конечно же, не смогли "пройти мимо" нового фото, и поспешили оставить свои восторженные отзывы.

"Тиночка, какая ты красивая! В твоих настоящих, красивых и искренних глазах можно увидеть многое", — пишет _karinulka.

"В душу смотришь", — отмечает e.lizavet.a.

"Шикарная", — соглашается annaa_babkova.

"Взгляд проникает в меня", — очарована prosto_brusenceva.

"Очень красивое лицо и невероятные глаза", — соглашается tiga_nikola.

"Это сильно… очень сильно", — пишет uniiveerseee.

"Просто неймовірна, така ніжна і душевна", — подчеркивает anhelina_2815.

"Единственная, кто в силах меня приручить", — восхищается anya.chornata.

Нежная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, что на свой день рождения, который состоялся 25 января, Тина Кароль осуществила свою давнюю мечту, отправившись смотреть на северное сияние.

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