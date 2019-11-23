Сміх продовжує життя: Лілія Ребрик в яскравому вбранні зарядила позитивом

Ведуча любить посміятися, в тому числі і над собою
Телеведуча Лілія Ребрик підкорила своїх шанувальників і мільйони глядачів у всій Україні не тільки своїми ефектними і стильними образами, які вона демонструє в ранковому шоу, а і невичерпною енергією і позитивом. Незважаючи на ранні підйоми, вона завжди в прекрасному настрої і вміє підняти його і оточуючим. У неї навіть зі свекрухою прекрасні відносини! У своєму Instagram артистка поділилася новим барвистим фото.
Лілія приміряла елегантну сукню-міді насиченого блакитного кольору. Тонкий поясок підкреслив витончену талію теледіви, а доповнили ефектний лук білі туфлі-човники і масивні сережки в тон взуття.
На знімку Ребрик відкинула голову назад і заразливо сміється. Знаменитість поцікавилася у підписників, що здатне розсмішити їх, а також зазначила, що важливо вміти посміятися також і над собою.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Щирий сміх - продовжує життя і дуже дратує тих, хто не вміє посміятися над собою. Ви любите, коли над Вами жартують? Що здатно Вас по-справжньому розсмішити, розвеселити)))??? А коли Вас підколюють, любите?)))" - написала ведуча.
В коментарях фолловери захоплюються красою і яскравим луком Лілії, а також дякують за позитив.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, що Лілія Ребрик зачарувала шанувальників ніжним знімком з чоловіком. На фото Андрій цілує дружину в щоку, а вона лише щасливо посміхається.