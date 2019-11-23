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Сміх продовжує життя: Лілія Ребрик в яскравому вбранні зарядила позитивом

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.11.2019 - 16:23
Сміх продовжує життя: Лілія Ребрик в яскравому вбранні зарядила позитивом
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча любить посміятися, в тому числі і над собою

Телеведуча Лілія Ребрик підкорила своїх шанувальників і мільйони глядачів у всій Україні не тільки своїми ефектними і стильними образами, які вона демонструє в ранковому шоу, а і невичерпною енергією і позитивом. Незважаючи на ранні підйоми, вона завжди в прекрасному настрої і вміє підняти його і оточуючим. У неї навіть зі свекрухою прекрасні відносини! У своєму Instagram артистка поділилася новим барвистим фото.

Лілія приміряла елегантну сукню-міді насиченого блакитного кольору. Тонкий поясок підкреслив витончену талію теледіви, а доповнили ефектний лук білі туфлі-човники і масивні сережки в тон взуття.

На знімку Ребрик відкинула голову назад і заразливо сміється. Знаменитість поцікавилася у підписників, що здатне розсмішити їх, а також зазначила, що важливо вміти посміятися також і над собою.

Сміх продовжує життя: Лілія Ребрик в яскравому вбранні зарядила позитивом

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Щирий сміх - продовжує життя і дуже дратує тих, хто не вміє посміятися над собою. Ви любите, коли над Вами жартують? Що здатно Вас по-справжньому розсмішити, розвеселити)))??? А коли Вас підколюють, любите?)))" - написала ведуча.

В коментарях фолловери захоплюються красою і яскравим луком Лілії, а також дякують за позитив.

  • Красуня
  • плаття фантастичне!!
  • Люблю жартувати особливо над чоловіком а він у відповідь наді мною
  • Лілія, ви заряджаєте позитивом!
  • Радію якщо це не образливі, а добрі жарти.
  • Сукня клас. Можна ссилку на дезайнера
  • Красуня
  • КРАСИВА
  • Неймовірна людина, дуже емоційна, енергійна, чуттєва, позитивна і красуняяя
  • Людям, які розуміють жарти,легше в житті! Будь-яку ситуацію можна обіграти і розрешить )
  • Красуня,розумничка і чарівна україночка! Люблю вашу сім'ю
  • Насправді дуже добре коли сам можеш посміятися з себе. ЦЕ ДУЖЕ ВЕСЕЛО

Сміх продовжує життя: Лілія Ребрик в яскравому вбранні зарядила позитивом

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що Лілія Ребрик зачарувала шанувальників ніжним знімком з чоловіком. На фото Андрій цілує дружину в щоку, а вона лише щасливо посміхається.

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