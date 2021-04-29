Що сталося з переможцями "Шшансу", які сяяли в 2000-х
Завдяки шоу "Шанс" свого часу прокинувся знаменитим Віталій Козловський, а про талановитих танцюристів Quest Pistols дізналася вся країна.
Але якщо у цих хлопців після появи в популярній програмі 00-х кар'єра дійсно пішла в гору, то про інших учасників і навіть переможців шоу зараз практично нічого не чути.
Чим займаються фіналісти та переможці "Шансу" зараз - читайте в нашому матеріалі нижче.
Що таке "Шанс"?
"Шанс" - це перше українське талант-шоу, де Наталія Могилевська і Кузьма Скрябін всього лише за один день перетворювали звичайну людину на зірку.
Талановитих хлопців брали прямо з "Караоке на майдані", яким заправляв Ігор Кондратюк.
Починаючи з 2003 року, всі переможці майданного караоке автоматично ставали учасниками телепроекту "Шанс".
Як живуть переможці "Шансу" зараз
Віталій Козловський
Віталій став першим переможцем шоу і тут же підписав контракт з Ігорем Кондратюком. Кар'єра співака дійсно закрутилася, але ось співпраця з Кондратюком закінчилося конфліктом і розривом.
Пізніше Козловський зізнався, що він "жив у пеклі " і нічого не заробляв, бо всі гроші від концертів йшли в продюсерський центр Ігоря.
На даний момент Віталій сам собі продюсер. Співак став Заслуженим артистом України, отримав понад 50 нагород і премій і записав безліч альбомів і синглів.
Ольга Кочеткова
У тому ж шоу конкуренцію Віталію склала Ольга Кочеткова, яка теж дуже полюбилася глядачам, але до перемоги трохи не дотягнула.
Після проекту Ольга розпочала співпрацю з Наталією Могилевською, наставницею в "Шансі". Співачка пообіцяла допомогти Кочетковій в шоу-бізнесі, але кар'єра Ольги все ж не склалася.
Пізніше Ольга кілька разів намагалася повернутися на сцену. Кочеткова заміжня, виховує сина.
Ольга Кочеткова (фото: instagram.com/olgakochetkovaofficial)
Олександр Воєвуцький
У другому " Шансі" переможцем став брат одного з учасників тріо "Авіатор" Олександр Воєвуцький. Олександр полюбився глядачам зворушливим образом Маленького Принца - і, здавалося, його чекає успіх, щонайменше, у прекрасної половини країни він користувався популярністю.
Після перемоги Воєвуцький записував пісні і давав концерти, але потім на кілька років пропав з екранів, одружився і зажив спокійним життям. За колишньою популярністю Олександр повертався в шоу "Голос країни", де його наставників став Олександр Пономарьов, але переможцем там не став.
Наталія Валевська
Наталя перемогла в "Шансі" в 2005 році. Продюсером співачки став її чоловік, кар'єра Наталії почала складатися буквально відразу ж після участі в проекті: вона записувала альбоми, знімала кліпи і вела активну концертну діяльність.
Зараз Наталя продовжує займатися музикою, а також веде своє шоу Valevska Show, і, крім іншого, дає уроки вокалу і проводить коуч-сесії і лайфстайл-тренінги.
Фото: Наталія Валевська продовжує займатися музикою (instagram.com/valevska_official)
Павло Табаков
Український музикант, співак, композитор, аранжувальник, який був успішним і до проекту, став переможцем п'ятого сезону телепроекту "Шанс". Від контракту з Кондратюком Павло відмовився і почав сольну кар'єру.
Пізніше Павло підкорить також шоу "Україна має талант", де він увійшов до півфіналу, і ТВ-проект" Голос Країни 2", де він став переможцем.
На даний момент Павло Табаков перетворився в TABAKOV і продовжує творити музику, одружений, виховує дочку.
Фото: Павло Табаков з дружиною (instagram.com/tabakov_official)
Quest Pistols
Всім відома музична і танцювальна група теж дебютувала колись в "Шансі". Саме там хлопці в 2007 році представили свій сингл "Я устал".
Quest Pistols Show стали мегапопулярними і в Україні, і за її межами, і пізніше перетворилися на "Агонь". Але незабаром Микита Горюк покинув групу і зайнявся своїм проектом ZVEROBOY. Антон Савлепов записав сольний альбом і продовжує концертну діяльність, був членом журі шоу "X-Фактор", перебуває у відносинах з актрисою Іриною Горбачовою. Костянтин Боровський відомий як дизайнер, став експертом у шоу "Топ-модель по-українськи".
Фото: Антона Савлепова часто можна побачити на ТБ (instagram.com/anton_savlepov)
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