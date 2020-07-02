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Немов з екрану: Єва Лонгорія блищить в розкішному образі і з яскравим макіяжем

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.07.2020 - 22:34
Немов з екрану: Єва Лонгорія блищить в розкішному образі і з яскравим макіяжем
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка нудьгує по зйомкам

Єва Лонгорія останнім часом повністю присвятила себе материнству, а з робочих проектів залишила режисуру і соціальні акції. Але, схоже, по акторській роботі зірка вже теж скучила. Кілька годин тому Єва показала ролик, де красується в яскравих образах, щоо нагадують Габріель з «Відчайдушних домогосподарок». З розкішною укладкою, виразним макіяжем і в стильних вбраннях, Лонгорія здалася передплатникам «ковтком свіжого повітря». Вони почали хвалити красу Єви, а також просити повернутися на екрани. Багато з них пораділи, що вона знову виглядає чудово.

Єва нагадала всім, що може бути розкішною (відео: instagram.com/evalongoria)

  • Яка ж красуня!
  • Виглядаєш чудово знову
  • Ти найкраща
  • Габріель була кращим кухарем, це точно
  • Красуня!!! Обожнюю
  • Зірка!
  • Ти така красива в червоному
  • Сонце в людському вигляді. Так неймовірна
  • Обожнюю тебе
  • Чудова! Я сумую за тобою в телешоу

Немов з екрану: Єва Лонгорія блищить в розкішному образі і з яскравим макіяжем

Немов з екрану: Єва Лонгорія блищить в розкішному образі і з яскравим макіяжем

Немов з екрану: Єва Лонгорія блищить в розкішному образі і з яскравим макіяжем

Немов з екрану: Єва Лонгорія блищить в розкішному образі і з яскравим макіяжем

Немов з екрану: Єва Лонгорія блищить в розкішному образі і з яскравим макіяжем

Немов з екрану: Єва Лонгорія блищить в розкішному образі і з яскравим макіяжем

Немов з екрану: Єва Лонгорія блищить в розкішному образі і з яскравим макіяжем

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/evalongoria)

Раніше ми писали, що Єва, навпаки, здивувала шанувальників квітучим зовнішнім виглядом без макіяжу. У свої 45 років актриса може собі дозволити демонструвати красу без фільтрів і мейк-апу, чим і підкорює фанатів. За словами зірки, відмінно виглядати їй допомагає ретельний догляд за шкірою і правильний спосіб життя. А також, зрозуміло, позитивний настрій і кохані люди поряд.

До речі, Єва може похвалитися новим досягненням – вона в наступному році буде оцінювати претендентів на премію «Оскар». Так, в оновлений склад академії кінематографічних мистецтв і наук увійдуть ще 819 осіб. Тепер серед них буде 45% жінок і 49% слабо представлених етнічних груп. Серед членів журі значаться Єва Лонгорія, Зендая та інші. «Ми завжди відкриті дивним талантам, які здатні відобразити різноманітність нашої міжнародної кіноспільноти – і зараз більше, ніж коли б то не було», – пояснив зміни президент академії Девід Рубін. Нагадаємо, премія в наступному році відбудеться набагато пізніше через пандемію.

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Автор: Lite

Теги Новини України актрисаЄва Лонгорія
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