Занадто різні: 3 головні причини, чому Кейт Міддлтон і Меган Маркл ніколи не будуть подругами

Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Ці факти допоможуть розібратися у відносинах герцогинь

Відносини Кейт Міддлтон і Меган Маркл – одна з головних тем, які хвилюють шанувальників королівської сім'ї по всьому світу. У мережі повсякчас з'являються новини про ворожнечу герцогинь. А за цим слідують їх спільні – цілком дружні – виходи в світ. Приміром, відвідування фіналу тенісного турніру Уїмблдон, який відбувся в Лондоні в липні. Вони веселилися і виглядали цілком задоволені товариством один одного. Тим не менш, світові таблоїди з'ясували, що така поведінка – лише данина традиціям. На ділі ж вони ніколи не будуть друзями, і на те є причини.

Кейт і Меган на турнірі (фото: instagram.com/sussexroyal)

З різних світів

Найголовніша причина – походження. Як не крути, Кейт і Меган з різних світів, і так воно залишиться назавжди. Хоча при цьому, як запевняють очевидиці, обидві дівчини намагаються зберігати повагу один до одного і зберігати теплоту і ввічливість у спілкуванні. Цікаво, що, за словами інсайдерів, при цьому королева Єлизавета не віддає перевагу Міддлтон, з якою знайома багато років. Кажуть, вона дуже шанобливо ставиться до Кейт, у той час як до Меган вона відчуває розташування і хоче підтримати. До того ж у них спільна пристрасть – собаки.

Кейт намагається зберегти теплі стосунки (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Різні погляди на родину

З моменту появи на світ Арчі їх відносини, як здавалося, зміцнилися. Але ненадовго – в кінці кінців, з переїздом герцогів Сассекских під Фрогмор-хаус вони стали менше бачитися. Хоча маєток Меган і Гаррі знаходиться в годині їзди від Кенсінгтонського палацу, що зберігає певний вид цілісності сім'ї. Причиною нерозуміння між Кейт і Меган також називають і різні стилі життя герцогинь. Так, Кейт обожнює проводити час з сім'єю, і завжди обере спілкування з дітьми. У той час як Меган відчуває потребу в постійному русі та участі у різноманітних проектах. Про це свідчить її робота для британського Vogue буквально відразу після появи на світ малюка і випуск колекції одягу.

З появою на світ Арчі відносини між нею і Кейт зміцнилися (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Дружини братів – не подруги

Психологи також поспішили висловити свою думку з приводу відносин леді. Так, відомий сімейний психотерапевт Хільда Берк стверджує, що між дружинами братів рідко зав'язується дружба. У кращому випадку вони служать своєрідним "каталізатором" між ними. У випадку з Уїльямом та Гарі, які, за чутками, не дуже ладнають, схоже, так і є. Ще одна причина, за якою вони не можуть порозумітися – успіхи дітей. Порівняння неминуче, і воно може народжувати напругу між Кейт і Меган.

Кейт в чудових відносинах з Гаррі (фото: twitter.com/kensingtonroyal)