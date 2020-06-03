ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вона занадто марнотратна! Сім'я Кайлі Дженнер стурбована великими витратами дівчини на "красиве життя"

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.06.2020 - 15:34
Вона занадто марнотратна! Сім'я Кайлі Дженнер стурбована великими витратами дівчини на "красиве життя"
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка витратила понад 130 млн доларів за останній рік

Кайлі Дженнер днями позбавили статусу наймолодшої мільярдерки в світі. Так, авторитетне видання Forbes з'ясувало, що капітал 22-річної красуні не перевищує 900 мільйонів доларів. У мережі навіть пішли чутки, що бізнесвумен і молода мама підробляла податкові декларації, намагаючись завищити свій реальний заробіток. Сама Кайлі була вкрай обурена цими домислами. Дівчина з допомогою свого Twitter заявила, що не збиралася нікого обманювати. Кажуть, після скандальної історії Дженнер навіть припинила тісне спілкування з матір'ю, підозрюючи її в змові з бухгалтерією.

Вона занадто марнотратна! Сім'я Кайлі Дженнер стурбована великими витратами дівчини на &quot;красиве життя&quot;Кайлі не відмовляє собі ні в чому (фото: instagram.com/kyliejenner)

Пізніше з'явилися нові подробиці цієї справи. Як повідомляє кореспондент Daily Mail, незадовго до скандалу Кайлі пустила на вітер пристойну суму. Так, колишня наймолодша мільярдер у світі за кілька місяців до початку карантину купила маєток у Каліфорнії за 36,5 мільйона доларів, а також ділянку землі в Хідден-Хілс, поруч зі своїм особняком, що обійшлася їй у 15 мільйонів доларів. Пишнотілій красуні також терміново знадобився літак Global Express Jet за близько 70 мільйонів доларів. Ще одна стаття витрат теледіви – благодійність. Так, Кайлі відправляла великі суми на допомогу постраждалим від пандемії коронавіруса, а також австралійцям під час великих пожеж.

Вона занадто марнотратна! Сім'я Кайлі Дженнер стурбована великими витратами дівчини на &quot;красиве життя&quot;Кайлі обожнює предмети розкоші (фото: instagram.com/kyliejenner)

За чутками, старші сестри Кайлі по-справжньому стурбовані таким марнотратством. Більше того – саме його вони вважають причиною того, що дівчину «посунули» з почесного першого місця молодих і успішних. Нібито саме ці великі покупки, зроблені Кайлі за настільки короткий проміжок часу, могли ввести в оману редакцію Forbes. «Вона витратила більше 130 мільйонів доларів за останній рік. Сестри Кайлі схвильовані її витратами. Так, у неї багато грошей – але не схоже, щоб вона розуміла, як з ними варто поводитися», – коментує інсайдер, наближений до знаменитого сімейства.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України Кайли Дженнер
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся