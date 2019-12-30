Дуже мило! Ніколь Кідман показала рідкісне фото з молодшою дочкою

Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Зірка привітала дочку з днем народження

Ніколь Кідман обожнює свою сім'ю. Особливо часто 52-річна актриса демонструє любов до чоловіка, музиканта Кіту Урбану. Так, нещодавно вона опублікувала спільне фото, зроблене напередодні Різдва. Пара зворушливо привітала всіх прихильників з прийдешніми святами, побажавши щастя «від їх сім'ї до всіх». А ось дітей вона показує вкрай рідко.

Ніколь з донькою (фото: instagram.com/nicolekidman)

Тим приємніше було шанувальникам побачити на сторінці своєї улюблениці архівні кадри з молодшою дочкою Ніколь і Кита - Фейт. 28 грудня дівчинка зазначила 9-річчя, і знаменита мама вирішила висловити свої почуття за допомогою соцмереж. На чорно-білому фото Кідман тримає дитину на руках. Виглядає вона неймовірно молодо і розкішно. Втім, зірці досі вдається дивувати своїм квітучим зовнішнім виглядом весь світ. На другому фото вона показала святковий пиріг зі свічками, на якому написано: «Щасливого 9-го дня народження, Фейт».

Ніколь і Кіт (фото: instagram.com/nicolekidman)

Нагадаємо, у Ніколь є двоє дітей від шлюбу з Томом Крузом: дочка Ізабелла Джейн і син Коннор Ентоні, яких вони усиновили. Діти зараз живуть в Англії і мало спілкуються зі своєю знаменитою мамою. Хоча в інтерв'ю вона зізнається, що завжди готова прийняти їх у своєму домі і сумує за ними. Обидва вони захоплюються, як і їх батько, саєнтологією.

У шлюбі з Кітом, за якого вона вийшла у 2006-му році, народилося двоє дітей. Сандей Роуз з'явилася на світ в 2008-му році. Дівчинку народила сама Ніколь. А ось Фейт Маргарет була выношена сурогатною матір'ю.

Ніколь обожнює свою сім'ю (фото: instagram.com/nicolekidman)

«Це дуже мило!», «Ви такі гарні», – не втомлюються захоплюватися фоловери Кідман. «Чудові!», – не втрималася і давня подруга Ніколь, легендарна супермодель Наомі Кемпбелл.