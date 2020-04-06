Занадто миило! Енріке Іглесіас зачарував мережу танцями з 2-місячною дочкою (відео)

Енріке Іглесіас (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Співак виклав в мережу нове відео

Енріке Іглесіас, який нещодавно показав веселе відео з дворічним сином Ніколасом, порадував шанувальників новим роликом. Тепер його головною героїнею виступила 2-місячна дівчинка Маша. Маля з'явилоася на світ у січні цього року, але вже впевнено завойовує любов інтернет-користувачів.

Нове відео Енріке (відео: instagram.com/enriqueiglesias)

Крихітка сидить на руках у тата, який тримає її за ручки і допомагає рухатися в такт популярній пісні We Are Young групи Fun. Одягнена Маша в чорне платтячко з червоно-синьо-зеленими смугами і бантом, а також шкарпетки йому в тон. А Іглесіас вибрав сірку футболку з принтом і штани відтінка хакі. Дівчинка почуває себе на колінах у Енріке досить спокійно, не вередує, а дивиться в камеру уважно і трохи посміхаючись. Кумедне відео щасливий батько підписав коротко, вибравши всього один смайлик з очима-сердечками.

Співак обожнює своїх дітей (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

А от численні користувачі мережі були набагато більш красномовними. За кілька годин ролик зібрав масу зворушених коментарів. Тут залишили свої захоплені слова і безліч зірок, включаючи близького друга артиста, співака Рікі Мартіна. Мережа досі не може перестати хвалити красу малятка і бажати їй здоров'я і щастя. На даний момент відео набрало більше 3 мільйонів переглядів.

Енріке з Машею (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Нагадаємо, новина про те, що в родині популярного співака і відомої тенісистки буде поповнення, з'явилася в кінці лютого. Першим про це повідомив брат співака – Хуліо, а потім радісну новину підтвердили і самі щасливі батьки. Цікаво, що Анні Курніковій віртуально вдалося цього разу приховати вагітність, її «розсекретили» тільки в самому кінці, практично перед пологами.

Сама Анна набагато менш активна в мережі, ніж її коханий. Останній пост в мікроблозі зірки присвячений народженню Маші. 13-го лютого вона опублікувала зворушливе фото з лікарні з дочкою і Енріке і написала коротко: 1.30.2020 – саме тоді на світло з'явилася молодша донька пари.