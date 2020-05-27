Занадто красива: Кайлі Дженнер блищить у "хижому" вбранні і з новою зачіскою

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка експериментує зі стилем

Кайлі Дженнер – відома бізнес-вумен, модель і популярний блогер в Instagram, яка звикла дивувати мережу сміливими і яскравими образами. 22-річна мільярдерка відмінно знає: кращого піару, ніж спокусливі знімки, не знайти. Тому для свого блогу знаменитість знімає пікантні луки в купальниках, спокусливі селфі, а також аутфіти з професійним макіяжем, створеним продуктами з її косметичної лінії.

Дівчина приміряла новий образ (фото: instagram.com/kyliejenner)

Новий образ однієї з молодших сестер Кардашьян-Дженнер склали наряд з абстрактним принтом у вигляді змії. А його родзинкою став мейк-ап з рожево-бронзовими тінями, стрілками, пишними віями і досить нейтральними губами. На додаток до макіяжу Кайлі підібрала великі сережки Chanel. Окремої уваги заслуговує зачіска дівчини. Вона злегка змінила колір, доповнивши блонд темними пасмами, а також заплела волосся в популярну зачіску у всіх дівчат планети – цибулинку. Біл лиця Кайлі залишила довге пасмо. «Я така гарна в цьому макіяжі», – написала Дженнер. Мережа тут же погодилася з бізнесвумен, додавши також масу своїх епітетів.

Ти благословенна Небесами

Вау

Так гарна

Королева Кайлі

Чудова! Люблю цей колір волосся і тону

Вау, я в захваті від цього кольору

Прекрасна леді

Дівчина, так

Ці вібрації

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, останнім часом Кайлі часто постить модні образи. По всьому, дівчина скучила за роботою, зустрічами і тусовками. Хоча навіть на карантині бізнесвумен не переставала займатися продуктами своїх брендів: випуском товарів для шкіри, парфумів і косметики. За всім цим вона не забуває про материнство і намагається кожну вільну хвилину проводити з малятком Стормі. Фото з дитиною за період самоізоляції стали не менш популярними, ніж модні луки знаменитості. Так що Дженнер встигає все віртуозно!

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Автор: Lite