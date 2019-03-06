Солодкий карапуз: дружина Миколи Тищенка похвалилася "поетичними талантами" 2-річного синочка (відео)

Алла Барановська та Микола Тищенко з сином Давидом (фото: instagram.com/allabonya)

Алла жартома зазначила, що Давид - не любитель працювати на камеру

Алла Барановська і ресторатор Микола Тищенко нещодавно відсвяткували день народження свого сина. 21 лютого Давиду виповнилося два роки. При цьому свято родина відомого українського телеведучого і шоумена зустріла в Таїланді, де пара відпочиває вже два місяці!

Безумовно, погляди шанувальників пари прикуті до красуні-дружині Миколи. Барановська Алла досить часто балує підписників соковитими знімками в різних купальниках на тлі екзотичної зелені. Багато фанатів навіть жартома уточнюють у Алли, скільки ж купальників вона взяла з собою на відпочинок. Приміром, не так давно Барановська зачарувала розкішною фігурою в білосніжному купальнику. І хоча він був закритий, це не завадило блогеру продемонструвати спортивні форми.

Також час від часу Алла і Микола діляться зворушливими сімейними знімками разом зі своїм синочком Давидом. А нещодавно Барановська умилила підписників забавним відео, на якому її син намагається читати дитячий віршик "Наша Таня голосно плаче". Проте хлопчик хоче більше грати, ніж вчити віршики. Хоча на тлі чуємо, що йому допомагає і зіркова мама, і бабуся.

Алла жартома зазначила, що "Давид на камеру не працює". Дружина Миколи Тищенка намагалася записати відео в сімейний архів, але маленький талант був не в настрої.

Син Миколи Тищенка та Алли Барановської Давид (відео: instagram.com/allabonya)

"Віршиків знає багато, але ось наша ділова ковбаса при вигляді оператора-мами ні в яку їх розповідати не хоче. Сьогодні намагалися записати "Танечку" для сімейного архіву. Вийшло трохи гірше ,ніж було в 1.8 року... Хоч щось записали", — підписала цікаве відео Алла Барановська.

Підписники Алли поспішили залишити свої відгуки під забавним відео:

"Мій в 5 цього вірша не знає)"

"Алло, не переживай і неважливо, що на публіку не видав. У тебе славний заєць і відмінний говорун"

"Він у вас такий яскравий блондин, як у вас так вийшло?)"

"Натуральний блондин. На всю країну такий один)"

"Солодкий карапуз"

"Розумник який!"

"Гарненький такий хлопчисько"

"Бабуся з ним займається? Молодець)"

"Ми всі займаємося. Кожен робить свій внесок", - відповіла Алла Барановська.

Алла Барановська та Микола Тищенко (фото: instagram.com/allabonya)

Алла, Микола і Давид (фото: instagram.com/allabonya)

Нагадаємо, раніше дружина Тищенко відверто розповіла про сімейні сварки.

Також Алла показала екстремальні розваги в Таїланді.