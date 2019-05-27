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Солодкі обійми: Потап і Настя Каменських не приховують своїх почуттів в Туреччині (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.05.2019 - 11:23
Солодкі обійми: Потап і Настя Каменських не приховують своїх почуттів в Туреччині (відео)
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Пара ніжно обіймається і не приховує своїх почуттів

Потап і Настя Каменських буквально одразу ж після весілля відправилися в медовий місяць. Нагадаємо, що зоряна пара, за одруженням якої спостерігала чи не вся країна, вибрала для відпочинку Анталію в Туреччині. При цьому в курортне місто пара полетіла на приватному літаку. У мережі продовжують активно обговорювати новину, мовляв, літак – це весільний подарунок Потапа Насті. Так, на борту літака їх загальна подруга зняла відео, в якому говорить, що Потап подарував Каменських літак. Однак не зрозуміло, це був жарт, чи дійсно правда.

Як би там не було, пара ніжиться під гарячим турецьким сонцем, балуючи багатомільйонну армію шанувальників яскравими фото і відео в своїх сторіз.

Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Каменських опублікувала коротке, але дуже цікаве відео. На ньому співачка ніжно обіймає Потапа і щасливо посміхається в камеру. При цьому сам Потап також не менш щасливий.

Відзначимо, що трохи пізніше Каменських опублікувала фото. На знімку поп-співачка позує у відкритому бікіні, демонструючи свої розкішні форми. Позаду неї стоїть Потап, який обіймає свою кохану. При цьому в руках вони тримають келихи з шампанським, продовжуючи відзначати настільки важливу подію у житті свого дуету.

Сама ж Настя ніяк не підписала знімок, лише супроводивши його кількома хештегами: #honeymoon (медовий місяць), #bearanddiamond (ведмежа і діамант). Відзначимо, що останній хештег досить символічний. Під ним Потап і Настя публікують тепер всі свої фото з весілля і після. Не складно здогадатися, що саме так вони один одного називають.

Потап і Настя в Туреччині

Щасливі Потап і Настя в Туреччині (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники зіркової пари поспішили залишити перші захоплені відгуки:

  • "Як довго я чекала таких фотографій від Вас!"
  • "Шикарного вам відпочинку!"
  • "Я кайфую від вас! Ви класснючие! Любові і щастя вам безмежного!"
  • "Солодка парочка"
  • "Оновили обкладинку XXL))"
  • "Ви ідеальна пара. Раніше замислювалася, чому ви не разом!"
  • "Які гарні!"
  • "Як ти не крути, але ми не пара 2019 – Константа"
  • "Які щасливі"
  • "Любові і взаєморозуміння на все життя"

Зазначимо, що пара поступово публікує фото з весілля. Так, Настя Каменських зворушила мережу щасливими весільним фото. Співачка показала момент, коли вона щаслива йде до вівтаря, навколо гості, а на її обличчі - посмішка.

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