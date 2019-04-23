Солодка парочка: Хайді Клум розчулила фото з коханим

Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Супермодель і її бойфренд збираються в чергову подорож

45-річна супермодель Хайді Клум і її 29-річний коханий Тома Каулітца разом вже близько року. І вони явно не слухають відомий вислів, що "щастя любить тишу". Буквально з перших днів відносин пара відкрито демонструє всім своє щастя. Відносини зірок розвиваються дуже стрімко. У грудні супермодель отримала від музиканта пропозицію руки і серця. І хоча дата весілля ще не оголошена, вже ведуть себе як молодята. З'являючись на світських тусовках, концертах та інших заходах, вони не соромляться демонструвати почуття. Хайді вже буквально засипала мережу зворушливими знімками з майбутнім чоловіком, їх обіймами, поцілунками і романтичними посланнями.

На днях вона поділилася таким знімком. На фото Хайді і Тому сидять на диванчику в обнімку. Клум закинула голі ноги на коліна коханому, та поклала голову йому на груди.

"Меланхолійний райський тур починається через 6 днів", – написала загадково знаменита красуня.

Хайді Клум і Том Каулітц (фото: instagram.com/heidiklum)

"Люблю любов!", "Мені все одно на їх вік, їх банківські рахунки та їх майбутнє... Я просто щасливий бачити, як дві людини люблять один одного в чистий, простий і красивий манер...", "Ви двоє, надихаюче щастя", "Ви так милі разом", "Моя улюблена пара, ваша любов така класна", "Приємно бачити, як вам добре разом", "Відмінне фото, випромінює чисте щастя", "Ви неймовірно милі, обожнюю вашу пару", "Не можу дочекатися, і ви такі солодкі!"...

Але були і ті, хто відгукнувся про фото не з такою теплотою: "Де ваші діти, поки ви подорожуєте по всьому світу? Не така ви хороша мама, врешті-решт".

Хайді Клум зі своїм коханим (фото: instagram.com/heidiklum)

Нагадаємо, у Хайді є четверо дітей: 14-річна Хелен, 13-річний Генрі, 12-річний Йохан і 9-річна Лу Сулола від її шлюбу зі співаком Сілом (він не є біологічним батьком Хелен, але усиновив її). До речі, в мережі досі не вщухають чутки про вагітність Хайді від Тома. Хоча її останні знімки наочно демонструють протилежне.

Нагадаємо, раніше Хайді Клум захопила стрункою фігурою в комбінезоні з тигровим принтом.