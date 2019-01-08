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"Скільки можна "шифруватися": в мережі розсекретили спільну відпустку Потапа і Насті

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.01.2019 - 18:27
"Скільки можна "шифруватися": в мережі розсекретили спільну відпустку Потапа і Насті
Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Уважні шанувальники вирахували місцезнаходження пари

Популярна співачка Настя Каменських, яка балує шанувальників жаркими фото з курорту, і її продюсер, репер Потап викликали черговий шквал чуток про свій таємний роман. Пару викрили в тому, що вони вирушили на відпочинок разом. Такі висновки зробили шанувальники, порівнявши фото зірок в Instagram.

Свіжий знімок з мікроблога Потапа привернув увагу шанувальників не тільки провокаційним підписом, але і занадто знайомою локацією. Підписники тут же пригадали, що раніше вже бачили пікантний кадр Насті на аналогічному фоні.

"Насосали на відпочинок?" - запитав Потап у фанів, потягуючи через соломинку сік екзотичного фрукта.

&quot;Скільки можна &quot;шифруватися&quot;: в мережі розсекретили спільну відпустку Потапа і Насті

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Шанувальники не залишили без уваги не тільки двозначну репліку зірки, а й місце відпочинку, пригадавши, що у цього ж басейну спиною до камери сиділа Каменських, демонструючи пишні сідниці.

&quot;Скільки можна &quot;шифруватися&quot;: в мережі розсекретили спільну відпустку Потапа і Насті

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Добре відпочиваєте", "Вони що, разом?", "А де ж Настя? Стільки фото порізно. Скільки ще будете шифруватися", - допитувалися шанувальники під знімком Потапа, що сидить у воді.

&quot;Скільки можна &quot;шифруватися&quot;: в мережі розсекретили спільну відпустку Потапа і Насті&quot;Скільки можна &quot;шифруватися&quot;: в мережі розсекретили спільну відпустку Потапа і Насті

&quot;Скільки можна &quot;шифруватися&quot;: в мережі розсекретили спільну відпустку Потапа і Насті

Скріншоти коментарів (instagram.com/realpotap)

Варто відзначити, що репер не приховує той факт, що він відпочиває в Єгипті, а ось Каменських знімки не підписує, продовжуючи тримати інтригу.

Раніше Потап опублікував фото з концерту гурту MOZGI в Шарм-ель-Шейху. Також на популярному єгипетському курорті він зустрів Новий рік.

До речі, Настя Каменських оригінально привітала шанувальників з Новим Роком. Артистка побажала фанам проявляти сміливість і не боятися змін у житті.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Настя КаменськихПотап
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