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Ну скільки можна?: Потап і Настя заінтригували шанувальників яскравим селфи в Нью-Йорку

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.01.2019 - 15:05
Ну скільки можна?: Потап і Настя заінтригували шанувальників яскравим селфи в Нью-Йорку
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Потап і Настя знову дражнять пыдписників однаковими знімками

Парочка українських артистів — продюсер Олексій Потапенко (Потап) і Настя Каменських (NK), які з неймовірним успіхом підкорюють американські музичні чарти, вирішили знову подражнити своїх шанувальників спільним знімком.

Варто відзначити, що останнім часом музиканти не розлучаються ні на хвилину, про що можна дізнатися з їх акаунтів в соцмережі, наприклад, артисти весь час постять однакові локації на фото. Та й на американські радіо - і телеканали Настя ходила тільки в супроводі Потапа, про що регулярно звітувала в storis-Instagram.

На новому селфи зіркова пара знову разом на одному з перехресть Нью-Йорка.

Ну скільки можна?: Потап і Настя заінтригували шанувальників яскравим селфи в Нью-ЙоркуФото: Настя Каменських і Потап опублікували один і той же знімок в соцмережах (instagram.com/kamenskux)

"2-й тур промо-ролика «Peligroso» завершено, ми були в: Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Бостоні, Провіденсі, Коннектикуті і багатьох інших, NK is Have записали ще 3 нових пісні в Калі (одна з них - MegaHit), спасибі всім, хто підтримав нас, тепер повернемося назад у реальність, Голос України чекає на мене! Побачимося скоро Америка!" - анонсував Потап у своєму акаунті.

Однак підписники, наче не помітили новину про записи нових пісень артисткою, а знову почали обговорювати, в яких все ж таки відносинах знаходиться пара.

Ну скільки можна?: Потап і Настя заінтригували шанувальників яскравим селфи в Нью-Йорку

Ну скільки можна?: Потап і Настя заінтригували шанувальників яскравим селфи в Нью-Йорку

Ну скільки можна?: Потап і Настя заінтригували шанувальників яскравим селфи в Нью-Йорку

Ну скільки можна?: Потап і Настя заінтригували шанувальників яскравим селфи в Нью-Йорку

Скріншот: Коментарі під постом Потап (instagram.com/realpotap)

"А ви любили один одного?"

"Ви дуже гарна пара!"

"Як же приємно бачити їх разом"

"Настя дуже красива, ви молодці! удачі вам"

"The best couple in Ukraine"

"Гарні"

"Круто у вас там))"

"Класне фото!"

"Настя і Потап у відносинах"

"Чоловік і дружина"

"Подорожують разом, а сплять вони теж разом? Думаю так!"

"Захоплююся цими людьми! А особливо - Настею"

"Круто"

"Чоловік і дружина - одна сатана", - написали шанувальники, одруживши пару кілька разів коментарях.

Ну скільки можна?: Потап і Настя заінтригували шанувальників яскравим селфи в Нью-ЙоркуНу скільки можна?: Потап і Настя заінтригували шанувальників яскравим селфи в Нью-ЙоркуНу скільки можна?: Потап і Настя заінтригували шанувальників яскравим селфи в Нью-ЙоркуФото: Настя Каменських з Потапоп прогулялися по зимовому Нью-Йорку (instagram.com/kamenskux)

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А ще, Настя Каменських отримала масу компліментів від користувачів за свої гарні ноги. Їх навіть порівняли з ногами знаменитої моделі з світовим ім'ям.

Крім того, Настю Каменських шанувальники попросили більше не худнути.

Факти про Настю Каменських (відео: РБК-Україна)

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