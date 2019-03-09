Казкова Дюймовочка: Астаф'єва підкорила мережу новим образом

Фото: Даша Астаф'єва (facebook.com nikita.officia)

Даша Астаф'єва знялася в оригінальній фотосесії

Даша Астаф'єва, яка раніше вразила шанувальників новим сміливим образом, похвалилася черговою порцією знімків у оригінальному стилі ретро. Кадри з фотосесії відома українська співачка і актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Створити образ зірці допомагали Яна Токарчук, Владислава Найденко та Назар Дідик.

Знімки зроблені в чорно-білому кольорі під стару фотоплівку.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

В коментарях підписники Даші захоплюються кадрами та відзначають, що весняний образ артистки надзвичайно ніжний, а саму зірку називають Дюймовочкою.

"Королева";

"Бджілка";

"Даша красотулька!"

"І в багатьох фарбах немає потреби";

"Казкова Дюймовочка";

"Дуже стильні фото, Дашенька, ти сама досконалість";

"Ангельська краса";

"Сама ніжність";

"Даша, ти - диво"...

Як повідомлялося раніше, Даша Астаф'єва нещодавно зізналася, чого найбільше боїться свого життя. Виявилося, що у зірки два страху - це неминучість і страх бути непотрібною людиною.

Також ми писали про те, що Астаф'єва влаштувала пікантну фотосесію в білизні серед екзотичних рослин.

Нагадаємо, раніше Астаф'єва порадувала спокусливим фотосетом у відвертих образах.