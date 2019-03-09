Казкова Дюймовочка: Астаф'єва підкорила мережу новим образом

Даша Астаф'єва знялася в оригінальній фотосесії
Даша Астаф'єва, яка раніше вразила шанувальників новим сміливим образом, похвалилася черговою порцією знімків у оригінальному стилі ретро. Кадри з фотосесії відома українська співачка і актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Створити образ зірці допомагали Яна Токарчук, Владислава Найденко та Назар Дідик.
Знімки зроблені в чорно-білому кольорі під стару фотоплівку.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
В коментарях підписники Даші захоплюються кадрами та відзначають, що весняний образ артистки надзвичайно ніжний, а саму зірку називають Дюймовочкою.
"Королева";
"Бджілка";
"Даша красотулька!"
"І в багатьох фарбах немає потреби";
"Казкова Дюймовочка";
"Дуже стильні фото, Дашенька, ти сама досконалість";
"Ангельська краса";
"Сама ніжність";
"Даша, ти - диво"...
Як повідомлялося раніше, Даша Астаф'єва нещодавно зізналася, чого найбільше боїться свого життя. Виявилося, що у зірки два страху - це неминучість і страх бути непотрібною людиною.
Також ми писали про те, що Астаф'єва влаштувала пікантну фотосесію в білизні серед екзотичних рослин.
Нагадаємо, раніше Астаф'єва порадувала спокусливим фотосетом у відвертих образах.