ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Казкова Дюймовочка: Астаф'єва підкорила мережу новим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.03.2019 - 23:29
Казкова Дюймовочка: Астаф'єва підкорила мережу новим образом
Фото: Даша Астаф'єва (facebook.com nikita.officia)

Даша Астаф'єва знялася в оригінальній фотосесії

Даша Астаф'єва, яка раніше вразила шанувальників новим сміливим образом, похвалилася черговою порцією знімків у оригінальному стилі ретро. Кадри з фотосесії відома українська співачка і актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Створити образ зірці допомагали Яна Токарчук, Владислава Найденко та Назар Дідик.

Знімки зроблені в чорно-білому кольорі під стару фотоплівку.

 

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

В коментарях підписники Даші захоплюються кадрами та відзначають, що весняний образ артистки надзвичайно ніжний, а саму зірку називають Дюймовочкою.

"Королева";

"Бджілка";

"Даша красотулька!"

"І в багатьох фарбах немає потреби";

"Казкова Дюймовочка";

"Дуже стильні фото, Дашенька, ти сама досконалість";

"Ангельська краса";

"Сама ніжність";

"Даша, ти - диво"...

Як повідомлялося раніше, Даша Астаф'єва нещодавно зізналася, чого найбільше боїться свого життя. Виявилося, що у зірки два страху - це неминучість і страх бути непотрібною людиною.

Також ми писали про те, що Астаф'єва влаштувала пікантну фотосесію в білизні серед екзотичних рослин.

Нагадаємо, раніше Астаф'єва порадувала спокусливим фотосетом у відвертих образах.

Чуттєва Даша Астаф'єва "засвітила" пікантні частини тіла "Витвір мистецтва": "блискуча" Даша Астаф'єва вразила відвертим фотосетом
Новини України Даша Астаф'єва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся