Сінді Кроуфорд 53 роки: еволюція зовнішності культової моделі від 90-х до наших днів

Як змінилася модель з початку своєї кар'єри до наших днів

20 февраля именитая американская супермодель 90-х отпраздновала свое 53-летие. Ранее мы уже писали о топ-5 секретах вечной молодости Синди Кроуфорд. Теперь же предлагаем просмотреть ее ретро-фото.

Бархатная кожа, очаровательная улыбка, выразительный взгляд, роскошные волосы и стройное тело – идеальная во всех смыслах Синди Кроуфорд в 90-е буквально влюбила в себя весь мир. И сегодня по-прежнему остается одной из самых красивых и популярных женщин в мире. В свои 53 она выглядит невероятно молодо и свежо. Но при этом не стремится скрыть свой возраст и не боится показать себя такой, какая она есть. О чем свидетельствует и ее появление на страницах Marie Claire в феврале 2015 года без какой-либо ретуши.

Синди Кроуфорд в молодости (фото: instagram.com/cindycrawford)

Сложно поверить, что в юности эта уверенная в себе женщина красавицей себя вовсе не ощущала:

"Я была очень худой, высокой и нескладной. Чтобы уменьшить рост, вечно сутулилась. Мальчики не обращали на меня никакого внимания", – вспоминала в одном из интервью Синди.

А ведь в детстве Синди не считала себя красивой (фото: instagram.com/cindycrawford)

Но как бы там ни было, сегодня она пример для подражания и источник вдохновения для женщин разных поколений – на аккаунт Синди в Instagram подписаны почти 4 млн человек. И не удивительно!

Ведь модель умеет позаботиться о себе и подает прекрасный пример: ей удается совмещать карьеру – она до сих пор снимается и участвует в разнообразных проектах, с заботой о семье и собственными увлечениями. К слову о семье: она тщательно следит за каждым карьерным достижением своих детей, которые пошли по ее стопам и уже добились немалых успехов.

Синди Кроуфорд в конце 80-х - начале 90-х (фото: instagram.com/cindycrawford)

К слову, за свою карьеру Кроуфорд успела украсить обложки более чем 600 модных журналов, среди которых Harper’s Bazaar, Vogue, ELLE, Cosmopolitan, W, People и Allure, а также стать лицом множества косметических брендов и модных домов, включая Versace и Escada. Легендарный Карл Лагерфельд говорил о Синди: "В ней сочетаются классическая красота и девушка мечты каждого американца".

Сегодня в свои 53 года Кроуфорд все равно выглядит превосходно (фото: instagram.com/cindycrawford)

Отметим, что в Лондоне открылась неделя моды осень-зима 2019/20. Предлагаем рассмотреть яркий показ культового дома моды Burberry.

Также напомним, что Наталья Водянова блистала на собственной благотворительной вечеринке в роскошном образе Dior. За вечер супермодель собрала более 800 000 фунтов стерлингов на благотворительные цели.