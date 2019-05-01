Швейцарія без фільтрів: Катя Осадча зачарувала мережу фото з відпочинку

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча разом з чоловіком влаштувала собі європейські канікули

Катя Осадча вирішила провести травневі свята з користю - разом з чоловіком Юрієм Горбуновим ведуча вирушила в подорож по Європі, яка особливо прекрасна у весняну пору. Зіркова пара відсвяткувала Великдень у Флоренції, після чого прокотилася по мальовничій Тоскані і поїхала далі - в Швейцарію.

На своїй сторінці в Instagram Осадча поділилася знімками з чарівного містечка Локарно, розташованого на березі озера Маджоре. Ведуча не стала зраджувати собі і вибрала для прогулянок простий і зручний, але в той же час стильний наряд. Катя позувала в укорочених білих штанах, блакитній сорочці і кросівках. Вона доповнила образ маленькою сумочкою і сонцезахисними окулярами.

Фото: Катя Осадча в Швейцарії (instagram.com/kosadcha)

Судячи з фото, в Швейцарії Катя і Юрій зустрілися зі своїми друзями.

Фото: Катя Осадча в Швейцарії (instagram.com/kosadcha)

"Швейцарія без фільтрів. Прекрасне Локарно з Іринами Анатоліївними, коли фотографуєшся між Ірин, можна загадувати бажання двічі", - підписала артистка публікацію.

Фото: Катя Осадча в Швейцарії (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники телеведучої поспішили залишити свої відгуки, захоплюючись красою природи і самої Осадчої.

"Дуже гарні розповіді. Дякую"

"Красиві у красивому місці ..Була там ..цю красу бачила теж"

"Ви прекрасні, дуже дуже гарні"

"Привезіть нам таку гарну та сонячну погоду!!!!"

"Яка краса, супер!"

"Вау як красиво! У мене немає такого фону (((("

Нагадаємо, Катя Осадча та Юрій Горбунов заворожили барвистими фото з Італії - пара проїхалася по мальовничій Тоскані.

Раніше Катя Осадча підкорила оригінальним образом в Барселоні. Телеведуча вибрала білий брючний костюм від українського бренду MAZINI.