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Шоумен Андрій Джеджула стане батьком вдруге

Понеділок 31 серпня 2020 16:32
Шоумен Андрій Джеджула стане батьком вдруге
Андрій Джеджула з дружиною Юлією (фото: instagram.com/yla__yla)
Автор: Марина Настевич

З дружиною Юлією Леус це буде перша спільна дитина

Популярний український шоумен Андрій Джеджула стане батьком вдруге. Про це повідомила дружина ведучого Юлія Леус, виклавши в мережі фото з помітно кругленьким животиком. Зазначимо, що дівчина опублікувала кадр 29 серпня - в день 45-річчя Джеджули.

На фото вона позує боком до камери в довгому чорному облягаючому платті, яке підкреслило її вагітний живіт.

"Не пройшло і 18 років, як я знову негадано, неждано готуюсь стати мамою", – написала Юлія.

Шоумен Андрій Джеджула стане батьком вдруге

Андрій Джеджула та його дружина Юлія очікують поповнення в сім'ї (фото: instagram.com/yla__yla)

Однією з перших дружину Джеджули привітала його колишня кохана, екс-"ВІА Гра", учасниця Танців з зірками Санта Дімопулос, яка в 2008 році народила Андрію його першого сина Даніеля.

"Юльчик! Вітаю. Це щастя", – прокоментувала співачка.

Шоумен Андрій Джеджула стане батьком вдруге

Андрій Джеджула регулярно бачиться з 11-річним сином Даніелем (фото: instagram.com/djedjula)

Інші підписники також поспішили приєднатися до привітань.

  • Урааааааа здоров'я і легкої вагітності ! Дуже красива беременяшка
  • Офігєть вітаю, Юльчик
  • Найбільше щастя в діток!!!
  • Ухти. Яке счатье. Юленько, мої вітання
  • Вітаю
  • @yla__yla Юлечка, які Ви молодці!) Мої вітання!)
  • Вауууу! Вітаю
  • найрадісніша подія, як проходить вагітність, згадали ці відчуття?

Шоумен Андрій Джеджула стане батьком вдругеШоумен Андрій Джеджула стане батьком вдруге

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Андрій Джеджула та Юлія Леус зареєстрували шлюб у жовтні 2017 року. Весілля і вінчання пройшли в Києві. На церемонії була присутня і Санта Дімопулос з їхнім спільним сином Даніелем.

Для Юлії це теж буде друга дитина - від попередніх стосунків у неї є дочка Ангеліна, якій в червні виповнилося 18 років.

Шоумен Андрій Джеджула стане батьком вдруге

У Юлії вже є 18-річна дочка від попередніх стосунків (фото: instagram.com/yla__yla)

Раніше Санта Дімопулос показала фото 8-місячної доньки - копії чоловіка.

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