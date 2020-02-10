Шо з-под дуба: серіал "Спіймати Кайдаша" буде звучати під музику DakhaBrakha (відео)

Актори нового серіалу "Спіймати Кайдаша" (фото: СТБ)

Глядачі почують звучання знакової пісні "Шо з-під дуба" DakhaBrakha

2 березня на телеканалі СТБ стартує 12-серійний проект «Спіймати Кайдаша» за повістю Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» та за сценарієм відомого українського драматурга Наталки Ворожбит. Одні із головних ролей виконали зірка «Кріпосної» Тарас Цимбалюк та зірка «Кіборгів» Віктор Жданов. Саундтреком до серіалу стала музика українського етно-гурту DakhaBrakha.

«Я відразу запропонувала музичному продюсеру використовувати і надихатися музикою DakhaBrakha. Переживала, що не ляже в серіал. Але все лягло. На жаль, ми купили лише одну пісню «Шо з-под дуба». Але для композиторів, які писали музику для всього фільма, DakhaBrakha були референсом. Чому вони? Крім того, що в них прекрасна музика, вони сучасні і автентичні водночас. Як і наша історія. І такі ж іронічні», - коментує шоуранер серіалу Наталка Ворожбит.

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У Наталки давні дружні стосунки з Владом Троїцьким та гуртом DakhaBrakha і, звичайно, вони погодилися стати саундтреком до серіалу без вагань.

Саундтреком до серіалу «Спіймати Кайдаша» стала музика DakhaBrakha

У головних ролях: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Якушева, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайний, Роман Ясиновський, Юлія Врублевська та інші.

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