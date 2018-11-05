Йшли по наводці? Режисера шоу Олі Полякової спробували пограбувати

Фото: Герман Ненов (прес-служба)

Зловмисники шукали отриманий гонорар за шоу "Королева ночі"

Не встигла в Києві відгриміти прем'єра яскравого шоу Олі Полякової "Королева ночі", як через кілька днів в квартиру Германа Ненова, режисера концерту, спробували прокрастися злодії.

Інцидент стався в Печерському районі Києва. За словами потерпілого, пограбування було ретельно спланованим, а під вхідними дверми біля замків заздалегідь були висвердлені дірки.

Герман впевнений — йшли за наводкою, але зловмисників сполошила мама режисера, яка в той момент перебувала вдома:

"Сьогодні мою квартиру спробували обчистити, на щастя, злодіїв вчасно злякали. Знаючи, що більшість крадіжок відбувається за наводкою, хочу звернутися до грабіжників, не виключено, що вони це прочитають. Брати в квартирі у мене нічого! Панове, не навантажуйте себе і не підставляйтесь! Так вийшло, що я віддаю перевагу безготівковому розрахунку у всіх сферах життя. З готівки в будинку може бути максимум тисяча гривень, техніку завжди ношу при собі, а дорогі костюми Олі Полякової і весь реквізит після шоу "Королева Ночі" теж відвезені в надійне місце", - прокоментував подію Ненов.

Фото: Герман Ненов (прес-служба)

Нагадаємо, 26 жовтня популярна українська співачка Оля Полякова зібрала повний зал шанувальників у київському Палаці спорту. Подивитися на грандіозне шоу "Королева ночі" зібралося майже 10 тисяч осіб. Під час концерту артистка вразила публіку неймовірно яскравими і ефектними нарядами, які регулярно змінювала.

Раніше Оля Полякова розповіла, скільки витратила на своє шоу "Королева ночі". За словами Олі, вона весь час відкладала гроші. На організацію шоу їй знадобилося два роки.

Ми також писали про те, що Оля Полякова в рожевому купальнику показала гнучку фігуру. Довгонога 34-річна співачка після свого гранд-шоу в Києві вирушила на заслужений відпочинок на Мальдіви.

Відео: РБК-Україна