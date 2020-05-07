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У шкільній формі за книжкою: Вікторія Бекхем розчулила мережу старанністю 8-річної доньки

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.05.2020 - 19:33
У шкільній формі за книжкою: Вікторія Бекхем розчулила мережу старанністю 8-річної доньки
Вікторія Бекхем і Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Дівчинка старанно займається вдома

Вікторія Бекхем славиться своєю любов'ю до милих фото з дітьми. Всією сім'єю Бекхеми люблять збиратися на застілля, їздити в подорожі і відзначати гучні дати, а пізніше викладати фото в мережу. Але не меншу популярність завойовують і кадри зі звичайного життя.

У шкільній формі за книжкою: Вікторія Бекхем розчулила мережу старанністю 8-річної донькиДівчинка багато читає (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Кілька годин тому Вікторія поділилася милим знімком, на якому позує її 8-річна донька Харпер Севен. Дівчинка сидить на дивані і читає книжку, що особливо порадувало зоряну маму. Здається, вона так поглинена романом, що навіть не помітила, що її фотографують. На задньому фоні видно домашнього улюбленця – кокер-спанієля Оливу, що мирно куняє неподалік від дівчинки. Вікторія підписала зображення: «Післяобіднє читання з Olive xx Kisses від #HarperSeven. #HomeschoolDay».

Цікаво, що під час навчання вдома дівчинка могла дозволити собі більш розслаблений образ. Але вона вибрала шкільну форму. Цей факт неймовірно вразив мережу. Фанати вражені, наскільки «чарівне» і «дивне» малятко в її відданості справі.

  • Мило, що Харпер у своїй шкільній формі
  • Може, це просто старе фото?
  • Діти в моєму класі також носять шкільну форму вдома
  • Форма вдома?

У шкільній формі за книжкою: Вікторія Бекхем розчулила мережу старанністю 8-річної доньки

Коментарі до посту Вікторії (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Що ж, схоже, Харпер, дуже серйозно ставиться до свого нового підходу до освіти, продовжуючи носити своє фіолетово-біле плаття в клітку. Тим більше що і розваг у неї вистачає. Зараз вся сім'я, окрім Брукліна, проводить час в їх будинку в Котсуолді, де вони нещодавно відзначали два дні народження і День матері. Зовсім недавно Девіду виповнилося 45 років, і його дружина і діти оточили його увагою і теплом. Екс-футболіста засипали безліччю смачних страв, включаючи сніданок у постіль, домашні коктейлі і продуманий святковий торт. У квітні, тим часом, Вікторія відсвяткувала свій 46-й день народження, влаштувавши віртуальну дискотеку.

Потрібно було зробити: Девід Бекхем зважився на різку зміну іміджу під час домашньої ізоляції Виглядає на 18! Вікторія Бекхем вразила мережу квітучим зовнішнім виглядом
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