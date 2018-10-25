"Шикарна жінка": спокуслива Даша Астаф'єва з'явилася в ретро-образі

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Астаф'єва в оригінальному образі з'являлася також у своєму новому кліпі

Даша Астаф'єва продовжує балувати своїх підписників чуттєвими фото, а також нагадує про вихід нового провокаційного кліпу на пісню Fetish.

Так, на своїй instagram-сторінці Астаф'єва опублікувала чорно-білі фотографії, на яких позує в незвичному ретро-образі: хвилясті локони зібрані у скромний пучок і натягнуті сіточкою, на шиї — намисто зі штучних перлів.

До речі, саме в цьому оригінальному ретро-образі Астаф'єва з'являється в кліпі Fetish.

Ефектна Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

На тему: Лора Палмер: Астаф'єва вразила шанувальників чуттєвою фотосесією.

Підписники української співачки поспішили залишити їй схвальні відгуки і на тему зовнішності, і незвично стриманого образу.

"Шикарна жінка!" — пише kristik0701.

"Шикарна Дашенька", — погоджується natali_photography.

"Перлина в розсипу", — захоплюється yianishevskii.

"Еталон жіночої краси і сексуальності", — хвалить morgunova_tanechka.

"Дівчина на мільярд", — зазначає alipovm77.

"Даша, такий образ дуже — так", — пише cleansneakers.dp.ua.

Скріншот коментарів: instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, раніше Астаф'єва поділилася шокуючою історією про те, чому боїться їздити в поїздах. Про незвичайну подробицю співачка розповіла в ефірі передачі "Хто зверху?"

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