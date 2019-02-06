"Шикарна і бажана": Віра Брежнєва з екстремальним декольте спокусила пляжним фото

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка показала пікантне вбрання на фоні тропічних пейзажів

Відома співачка Віра Брежнєва, яка днями повернулася з 5-денної відпустки на Мальдівах, продовжує балувати шанувальників пляжними знімками в яскравих нарядах. Так, видовищним фото вона поділилася на сторінці в Instagram.

Зірка сидить в підвісному кріслі-гойдалці з ротангу. На ній легка біла мереживна блузка-топ зі шнурівкою в області декольте, що відкриває погляду пікантну частину тіла знаменитості, а також стильні плавки з високою посадкою, що підкреслюють її струнку талію. Сонячні окуляри, намисто з мушлів, великий медальйон на шиї і масивні сережки в якості аксесуарів доповнюють томний тропічний образ артистки.

"Що робити, коли відпочинок закінчився, а фоточки залишилися?" - поцікавилася виконавиця, "наразившись" на компліменти фанів.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Шанувальники навперебій почали пропонувати свої варіанти – розміщувати пляжні фотосесії в необмеженій кількості в соцмережах, а деякі навіть запропонували здати в музей, назвавши видовищні знімки співачки шедеврами.

"Всі фотографії, супер! Викладайте! Ми помилуємося на улюблену співачку й красуню", "Вірочка, ви просто богиня", "Викладати! Краса і Віра врятують цей світ!", "Дивовижне фото", "Прекрасна! Залишити гарні і теплі спогади у себе в серці, та й всі фото є", "Яка ж ти шикарна і бажана... Я обожнюю тебе", - не стримували себе комменатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Раніше Віра Брежнєва показла, з ким вирушила відпочивати на экзотичекий курорт, на якому давно мріяла побувати.

До речі, Віра Брежнєва навіть у відпустці продовжувала займатися спортом. Вона показала, як робить вправи на пляжі разом зі своєю подругою, російською моделлю Оленою Пермінової.

Відео: РБК-Україна