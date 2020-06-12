Так шикарна! 46-річна Вікторія Бекхем вразила мережу молодим зовнішнім виглядом

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зірка оголосила про новий проект

Вікторія Бекхем після сімейного дозвілля знову взялася за роботу. Зірка продемонструвала нове творіння свого бренду, яке збирається продати з благодійними цілями. Вікторія опублікувала знімок, де красується у футболці з райдужним принтом і написом Listen Without Prejudice («Слухай без упереджень»). таким чином вона висловила свою підтримку ЛГБТ-спільнотам.

Вікторія порадувала квітучим зовнішнім виглядом (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Я завжди відчувала глибокий зв'язок зі спільнотою ЛГБТК + і пишаюся тим, що допомагаю підтримувати їх постійне послання про позитивні зміни та інклюзивность. У цьому році на футболці My Pride зазначено назву легендарного альбому Джорджа Майкла 1990 року, випущеного рівно 30 років тому... Він був справжньою іконою, а альбом, його музика і ця футболка – нагадування про те, щоб завжди бути добрими і слухати один одного. Це те, у що я щиро вірю, і послання, яким я живу кожен день», – написала Вікторія і повідомила, що 25% всіх продажів цієї сорочки підуть на роботу фонду @aktcharity по боротьбі з молодіжної бездомністю LGBTQ + у Великобританії.

Гроші від продажу футболок підуть на благодійність (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На сторінці легендарного музиканта також з'явилася новина про лінії. «Ми з гордістю представляємо вам футболку Pride @victoriabeckham's Pride, на якій написано назву знаменитого альбому Джорджа 1990 року «Слухай без упереджень». Джордж був активним прихильником прав ЛГБТК + і завжди ставився до людей з добротою. Він був би гордий підтримати важливу ідею позитивних змін та інклюзивності серед спільноти».

Шанувальники також оцінили жест дружини Девіда Бекхема, написавши масу приємних слів. Не менш уваги привернула і зовнішність красуні, якій навесні виповнилося 46 років. З гладкою шкірою, свіжим кольором обличчя і сяючими очима, Вікторія виглядає неймовірно молодою. А до того ж на фото вона нарешті посміхнулася, порадувавши шанувальників. «Чудова», «Найкраща», «Ти така красива», «Ти просто шикарна! Я закоханий», «Неймовірно мила», «Нереальна», «Дуже красива!» – пишуть захоплені фанати...

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Автор: Lite