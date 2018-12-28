Шакіра зачарувала мережу рідкісним фото з синами

Фото: Шакіра (instagram.com/shakira)

Різдвяні свята колумбійська співачка провела в колі сім'ї

Відома співачка Шакіра поділилася на своїй сторінці в мікро-блозі Instagram зворушливі фото зі своїми малюками. Знімок колумбійська співачка приурочила до різдвяних свят, які з розмахом відгриміли по всьому католицькому світу. Більшість західних зірок вже відзвітували про те, як відсвяткували сімейне свято, і Шакіра не стала від них відставати.

Вона привітала своїх шанувальників з Різдвом, а заодно і показала дорослих синів - трирічного Сашка Піку і п'ятирічного Мілана Піку.

Фото: Шакіра, Жерард Піке і їх діти (instagram.com/shakira)

Також на фото був ще один член сім'ї - бойфренд Шакіри Жерард Піке, батько дітей популярної співачки. Цим щасливим сімейним знімком Шакіра спростувала всі чутки про те, що пара останнім часом не може знайти спільну мову, і планує розлучитися.

"Щасливих свят", - побажала вона своїм підписникам і вони відповіли їй такими ж гарними побажаннями.

Скріншот: Коментарі до посту Шакіри (instagram.com/shakira)

"Дуже красиво ..... Благословення для вашої сім'ї", "Дуже гарна сім'я, багато найкращих побажань від всього серця", "Щаслива родина", "Чудова сім'я з Різдвом і Новим роком!", - написали шанувальники.

Крім того, ми нещодавно писали про те, одна з українських співачок вирішила скопіювати образ Шакіри, зважившись на кардинальні зміни іміджу, вона шокувала своїх шанувальників зовнішнім виглядом.

Також ми розповіли, хто став головною персоною в Twitter, і це не Кардашьян, і не Трамп. Співачка зробила всього 13 твітти, але ступенем свого впливу на аудиторію все одно перевершила всіх.

Ще одна знаменитість показала рідкісне спільне фото зі своєю дитиною. Фото телеведучої вызволо масу захоплення у шанувальників.

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