Сергій та Сніжана Бабкіни стали батьками в третій раз: це хлопчик

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/babkin_official)

Сергій Бабкін був присутній на пологах

Не встигла Сніжана Бабкіна поділитися з шанувальниками забавним фото з пологового будинку, як надійшла приємна новина - вона вже народила малюка. 33-річна танцівниця подарувала чоловіку Сергію Бабкіну синочка.

Як повідомляє прес-служба артиста, дитина з'явилася на світ 18 червня о 9:52 ранку в київському пологовому будинку "Лелека". Вага малюка – 3 кг 250 грамів, зріст – 53 см.



Сергій Бабкін був присутній на пологах і плакав, взявши на руки сина. Малюк і мама почувають себе добре.

Щасливий артист присвятив коханій Сніжані і синові зворушливий твір:



"...Коли потрібен щит,

Я буду стояти попереду

Якщо потрібна опора,

Я завжди в тебе за спиною.

Скоро ти станеш мамою,

Вже втретє

Подаруєш нашому світу чоловіка,

Наймолодшого в нашому світі.

Мешканці будуть сміятися і плакати від щастя.

І я теж не втримаюся.

Буду мовчати і плакати.

Тому що нічого сказати не зможу.

Тому що вже все сказано.

Потім ніжно візьму його на руки,

Назву йому ім'я його і додам: "Синочку, привіт!"

Він почує мене і гикне у відповідь".

Відео: наймолодшому в нашому світі... (С. Бабкін) (youtube.com/Сергій Бабкін)

Фанати розчулились такими щирими словами і від усієї душі вітають Сергія та Сніжану з поповненням у родині.

Сама ніжна і красива пара.... вітаю вас

Це дуже зворушливо:)

Мурашки, плачу, які слова коханій жінці. щастя вашій родині

До сліз і мурашок, дуже зворушливо. Це прекрасне почуття стати татом і мамою!! Всього Вам доброго

Вітаю з народженням сина)))

Просто спасибі за вашу пару! Це прекрасно

Трепетні вітання

Дуже красиві слова

Аж мурашки по шкірі, дуже круто, захоплююся Вами

Такі душевні слова

Боже, як ніжно

До мурашок... Ви самі самі, безмежного Вам сімейного щастя!!!

Від цього можна збожеволіти від щастя!

Вітаю Вас!

Скріншот коментарів (instagram.com/babkin_official)

Зазначимо, що Сніжана виховує від попереднього шлюбу сина Артура і дочку Веселину від Сергія Бабкіна. Ім'я малюка новоспечені батьки поки що тримають у таємниці, але обіцяють скоро поділитися з шанувальниками.

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

Пара приховувала вагітність Сніжани до 7-го місяця, зате потім з задоволенням ділилися ніжними фото і історіями.

Нагадаємо, вагітна Сніжана Бабкіна знялася у відвертій фотосесії з чоловіком. На деяких кадрах вона повністю оголилася.

Раніше вагітна Сніжана Бабкіна в купальнику зворушила мережу. Вона також порівняла своє нинішнє самопочуття під час вагітності з відчуттями, як на вулкані.