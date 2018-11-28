Сергій Притула розповів, якою мовою свариться з дружиною

Відео: СЛАВА + Сергій Притула: про сварки з дружиною, хейтерах і самому нудному гумористичному шоу в Україні (youtube.com/Люкс ФМ)

Популярний український телеведучий Сергій Притула розповів, як він свариться зі своєю дружиною Катериною. Про це він розговорився в інтерв'ю розважальному шоу "Слава +", гостем якого став.

Відзначимо, що дружина Сергія, Катя, з Донецька. На питання Слави Дьоміна, якою мовою вони спілкуються у сім'ї, артист заявив, що на українській, а сваряться - російською.

"Нещодавно дружина говорить з моїм шваґром. Тобто у моєї дружини є рідна сестра, яка одружена з керівником партії "Відродження" нардепом Віталієм Хомутинніком. Він теж з Донецька. І на якомусь дні народженні Хомутиннік питається у моєї дружини: "Катя, ти з Сірим якою мовою спілкуєшся?". Вона каже: "Ми вдома спілкуємося українською. Тільки коли сваримося Серьожа переходить на російську". Віталій питає: "А чому?". Вона відповідає: "Не знаю, може він думає, що мені так краще доходить", - розповів Притула.

Кадр з відео (youtube.com/Люкс ФМ)

Також Сергій підкреслив, що на момент їхнього знайомства Катерина не знала української мови.

За його словами, він у сварках з дружиною частіше йде першим на примирення.

"Ці донецькі рєбята, вони суворі солдати, які не знають слів любові", - підкреслив Сергій.

Нагадаємо, Сергій Притула заявив, що росіянам потрібно заборонити виїзд за межі РФ.

Раніше Притула звернувся до українців і закликав жити не тільки для себе, не витрачати час даремно, допомагати рідним і нужденним.

"Коли прокинешся, зверни увагу на близьких! На рідних! Ти бігаєш зі своїм смартфоном з уявними кумирами, ціна яким - до першого розчарування! А може... зроби селфи зі своєю бабусею! До речі, може їй треба допомогти?!", - написав Притула.

До речі, Притула розповів, яким повинен бути ідеальний президент.

Відео: РБК-Україна