Сергій Притула потішив мережу "відвертим" фото з суворою скандинавською жінкою

Притула також показав й інші фото з відпочинку в столиці Данії
Сергій Притула, який раніше різко висловився про скандал з MARUV, після скандальних історій з участю України в Євробаченні 2019 вирішив відправитися на відпочинок. Зазначимо, що відомий український шоумен був ведучим Нацвідборів. Так, Притула вирушив з сім'єю до столиці Данії — Копенгаген, де прогулявся по місту і відвідав всі знакові туристичні точки північної столиці.
Безумовно, Притула з дружиною відвідали одну з найголовніших визначних пам'яток не лише Міста, але і всієї Данії. А саме — пам'ятник героїні казки Ганса Крістіана Андерсена "Русалочка", встановлений на набережній.
Однак шоумен не зміг просто так сфотографуватися на тлі Русалочки. Сергій Притула, як завжди, проявив почуття гумору. І підібрав ракурс, в якому як би тримає скульптурну композицію за груди.
"Сувора скандинавська жінка. Жодних емоцій!" — з гумором підписав фото Притула.
Сергій Притула на тлі пам'ятника Русалочці в Копенгагені (фото: instagram.com/siriy_ua)
Безумовно, підписникам Притули його гумор сподобався.
До речі, на своїй facebook-сторінці Притула опублікував трохи більше фото.
Сергій Притула з дружиною на відпочинку в Данії (фото: facebook.com/serhiyprytula)
Нагадаємо, раніше співведуча Притули за проектами на "Новому каналі" Леся Нікітюк в одному рушнику "запалила" разом з MARUV.
Також сьогодні, 6 березня, Леся Нікітюк показала молоду маму і зворушливо привітала її з днем народження.