Сергій Притула потішив мережу "відвертим" фото з суворою скандинавською жінкою

Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Притула також показав й інші фото з відпочинку в столиці Данії

Сергій Притула, який раніше різко висловився про скандал з MARUV, після скандальних історій з участю України в Євробаченні 2019 вирішив відправитися на відпочинок. Зазначимо, що відомий український шоумен був ведучим Нацвідборів. Так, Притула вирушив з сім'єю до столиці Данії — Копенгаген, де прогулявся по місту і відвідав всі знакові туристичні точки північної столиці.

Безумовно, Притула з дружиною відвідали одну з найголовніших визначних пам'яток не лише Міста, але і всієї Данії. А саме — пам'ятник героїні казки Ганса Крістіана Андерсена "Русалочка", встановлений на набережній.

Однак шоумен не зміг просто так сфотографуватися на тлі Русалочки. Сергій Притула, як завжди, проявив почуття гумору. І підібрав ракурс, в якому як би тримає скульптурну композицію за груди.

"Сувора скандинавська жінка. Жодних емоцій!" — з гумором підписав фото Притула.

Сергій Притула на тлі пам'ятника Русалочці в Копенгагені (фото: instagram.com/siriy_ua)

Безумовно, підписникам Притули його гумор сподобався.

"Сергій Притула. Ці руки нічого не мняли!"

"Ох, Сергій) Шалунішка"

"Серожка-пустун"

"Зваблення - то ціла наука"

"Шо, радіо настроюєш?"

"Уявляю, якби вона сказала "Забири руки"

"Краще буде зняти куртку і всю іншу білизну і сісти поряд"

"Оце хлооопець"

До речі, на своїй facebook-сторінці Притула опублікував трохи більше фото.

Сергій Притула з дружиною на відпочинку в Данії (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Нагадаємо, раніше співведуча Притули за проектами на "Новому каналі" Леся Нікітюк в одному рушнику "запалила" разом з MARUV.

Також сьогодні, 6 березня, Леся Нікітюк показала молоду маму і зворушливо привітала її з днем народження.