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"Сергій Гіпсович": Леся Нікітюк в "спідньому" навідалася в гості до Притули (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.06.2019 - 15:26
"Сергій Гіпсович": Леся Нікітюк в "спідньому" навідалася в гості до Притули (фото)
Леся Нікітюк і Сергій Притула (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк і Притула, як завжди, проявили почуття гумору

Леся Нікітюк вирішила провідати свого колегу і друга – співведучого Сергія Притулу. Нагадаємо, що шоумен Сергій Притула кілька днів тому засмутив прихильників новиною – телеведучий зламав ногу. На даний момент Притула змушений пересуватися в гіпсі. До речі, нещодавно Притула опублікував кумедне фото, судячи з яких – шоумен не дуже стурбований таким сумним фактом. Ведучий сфотографувався в компанії дітей, які замалювали його гіпс на нозі милими малюнками.

Леся Нікітюк також не кидає в біді свого колегу, провідавши його в нелегкий період. Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз телеведуча опублікувала кілька кумедних фото.

На першому фото Леся позує, судячи з усього, в ліфті. В руках у неї – великий торт з ягодами.

&quot;Сергій Гіпсович&quot;: Леся Нікітюк в &quot;спідньому&quot; навідалася в гості до Притули (фото)

На наступних знімках Нікітюк вже позує в компанії з Притулою. Притула бадьоро стоїть на одній нозі, в руках тримає палицю для опори, він широко посміхається.

"Сергій Гіпсович", - з гумором підписала фото Нікітюк.

При цьому сама Леся одягнена досить екстравагантно і навіть відверто. Здається, що на Лесі – спідня білизна чорного кольору: короткий топ, ультра короткі шорти. На плечі накинута біла сорочка. Виглядає дуже по-домашньому.

&quot;Сергій Гіпсович&quot;: Леся Нікітюк в &quot;спідньому&quot; навідалася в гості до Притули (фото)

&quot;Сергій Гіпсович&quot;: Леся Нікітюк в &quot;спідньому&quot; навідалася в гості до Притули (фото)

Леся Нікітюк і Сергій Притула (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в яскравому міні звабила значним декольте. Шанувальники засипали свою улюбленицю захопленими коментарями, назвавши Лесю і "Мавкою", і "Амазонкою".

Також до цього Нікітюк засвітила апетитні форми в бікіні. Фанати знову були щедрі на компліменти. Зазначимо, чтоу Леся форми "краще, ніж у Кім".

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Новини України Сергій ПритулаЛеся Нікітюктелеведущая
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