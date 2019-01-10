Сергій Бабкін в забавних лосинах показав ранкову йогу

Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_officia)

В сім'ї Бабкіних подружжя на "одній хвилі"

Сергій Бабкін, з дружиною Сніжаною давно знайшли спільне хобі — подружжя захоплюється йогою, вправи вони часто роблять парні, а фотографіями потім діляться з шанувальниками. Нещодавно на своїй сторінці в Instagram Сергій поділився кадром, на якому він з дружиною виконав досить складний елемент, для якого потрібна хороша координація, вміння відчувати один одного і тримати баланс.

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/babkin_officia)

"Потрібно знайти один одного. Наш ранок", - підписав фото співак.

Підписники в коментарях відзначили хорошу фізичну форму зоряної пари і похвалили за виконання акробатичного елемента.

Скріншот: Коментарі до посту Сергія Бабкіна (instagram.com/babkin_officia)

"Чудовий ранок!", - написала lils_flowers.

"Класні", - підтвердила __your_sunn_girrl__lina.

"Непогано", - зазначив підписник nikogoneem_vegan.

"Сніжана, як тростиночка худенька!", - похвалила фігуру дружини знаменитого артиста dashynashapovalova.

"Ух ти!!!", - здивувалася jane_fit.

"Гармонійно", - вважає vallentine1996.

"Крутоооо!!!", - оцінив фото oleggusiev.

"Ви круті", - резюмував oleksandradelegan.

"Клас", - прокоментувала popadyktatiana.

"Містер і місіс Бабкіни", - порівняв подружжя з персонажами голлівудського фільму yura030698

Підписники також відзначили незвичайний наряд Сергія для занять йогою — його забавні кольорові лосини.

Скріншот: Коментарі до посту Сергія Бабкіна (instagram.com/babkin_officia)

"Які у Серьоги лосі круті, завжди думаю про це, коли постите тему йоги", - написав kiri.lovna

В той же день Сергій розмістив ще один кумедний пост — відео з вечірніми іграми з сином, який комічно намагався підняти батька.

Відео: Кумедний сімейний етюд (instagram.com/babkin_officia)

"Етюд на тему "АхиРес". Або наш вечірній ржач", - підписав смішне відео Сергій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сергій Бабкін розкрив секрет свого сімейного щастя.

А ще подружжя Бабині знялися у спільній чуттєвій фотосесії.

Крім того, Сергій Бабкін показав, з ким цілувався в Лапландії.