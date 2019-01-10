Сергій Бабкін в забавних лосинах показав ранкову йогу

В сім'ї Бабкіних подружжя на "одній хвилі"
Сергій Бабкін, з дружиною Сніжаною давно знайшли спільне хобі — подружжя захоплюється йогою, вправи вони часто роблять парні, а фотографіями потім діляться з шанувальниками. Нещодавно на своїй сторінці в Instagram Сергій поділився кадром, на якому він з дружиною виконав досить складний елемент, для якого потрібна хороша координація, вміння відчувати один одного і тримати баланс.
Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/babkin_officia)
"Потрібно знайти один одного. Наш ранок", - підписав фото співак.
Підписники в коментарях відзначили хорошу фізичну форму зоряної пари і похвалили за виконання акробатичного елемента.
Скріншот: Коментарі до посту Сергія Бабкіна (instagram.com/babkin_officia)
"Чудовий ранок!", - написала lils_flowers.
"Класні", - підтвердила __your_sunn_girrl__lina.
"Непогано", - зазначив підписник nikogoneem_vegan.
"Сніжана, як тростиночка худенька!", - похвалила фігуру дружини знаменитого артиста dashynashapovalova.
"Ух ти!!!", - здивувалася jane_fit.
"Гармонійно", - вважає vallentine1996.
"Крутоооо!!!", - оцінив фото oleggusiev.
"Ви круті", - резюмував oleksandradelegan.
"Клас", - прокоментувала popadyktatiana.
"Містер і місіс Бабкіни", - порівняв подружжя з персонажами голлівудського фільму yura030698
Підписники також відзначили незвичайний наряд Сергія для занять йогою — його забавні кольорові лосини.
Скріншот: Коментарі до посту Сергія Бабкіна (instagram.com/babkin_officia)
"Які у Серьоги лосі круті, завжди думаю про це, коли постите тему йоги", - написав kiri.lovna
В той же день Сергій розмістив ще один кумедний пост — відео з вечірніми іграми з сином, який комічно намагався підняти батька.
Відео: Кумедний сімейний етюд (instagram.com/babkin_officia)
"Етюд на тему "АхиРес". Або наш вечірній ржач", - підписав смішне відео Сергій.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сергій Бабкін розкрив секрет свого сімейного щастя.
А ще подружжя Бабині знялися у спільній чуттєвій фотосесії.
Крім того, Сергій Бабкін показав, з ким цілувався в Лапландії.