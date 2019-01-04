Сергій Бабкін показав, з ким цілувався в Лапландії

Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_official)

Артист з родиною поїхали у зимову казку Фінляндії

Український музикант і екс-суддя шоу "Голос країни" Сергій Бабкін відвіз дружину і дітей в казкову засніжену Лапландію на зимові канікули. Артист з задоволенням ділиться з шанувальниками яскравими знімками з відпочинку у Instagram - і судячи по ним, він там знайшов нову "любов".

Бабкін опублікував кумедне фото, на якому він ніжно цілує білосніжного оленя.

"Kiss deer. p.s. Олешка з 1 рогом. Роги у оленів змінюються раз у рік. Вони їх скидають, як змія шкуру", - повідомив співак під знімком.

Фото: (instagram.com/babkin_official)

Шанувальники прийшли в захват від смішного фото і зазначили, що Бабкіна люблять навіть тварини.

"Лапландія принесла нову любов", "Класний олень", "Яка краса...Олень по ходу зрадів більше всіх", "А чому не свинку", "Флора, фауна та люди тобі ніколи не забудуть...любляна та любити будуть!!!!З Новим роком!!", "Бабкіна навіть тварини люблять))", "Яка любооов! Цьооом! Розчулення. Від ви вмієте Бабкіни!", "Оленчик говорить про себе: "Вау, Бабкіна цілу", "Всі хочуть любові і ласки!", "Бозі яка краса!" - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/babkin_official)

Сергій також поділився милими сімейними фотографіями і розповів, що вони побували в розпліднику собак породи хаскі.

"Отримайте від Бабкіних морозний Привіт! Холодно в лісі!!! -19 сьогодні ( а при північному вітрі відчувається ніби -30) Були в гостях у дивовижних Хаскі. Тут величезний розплідник, близько 80 собак. І всі такі халесие. Вони люблять холод, люблять їсти сніг і люблять цілуватися!" - поділився музикант.

Фото: (instagram.com/babkin_official)

Не обійшлося і без знімка з Санта-Клаусом, якого в Лапландії називають Йоулупуккі.

Фото: (instagram.com/babkin_official)

Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін розкрив секрет сімейного щастя.

Відзначимо, що Сергій і Сніжана Бабині знялися в романтичній спільної фотосесії, створеної в рамках спецпроекту журналу ELLE "Дивитися в одному напрямку".

До речі, внучка Софії Ротару показала сімейний відпочинок в Лондоні.