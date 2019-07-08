Сергій Бабкін поетично порівняв сім'ю з Сонячною системою

Артист розповів про гармонію, що панує в його родині
Популярний музикант і актор Сергій Бабкін, який зараз з головою поринув у будні молодого тата і присвячує багато часу догляду за сином Єлисеєм, поділився з підписниками свого Instagram почуттями, які викликає у нього дружина Сніжана. У день її народження Сергій написав романтичні рядки, порівнявши дружину із зіркою — центром Сонячної системи, а себе назвав її супутником. Дітям дісталися ролі планет, які обертаються навколо світила.
Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/babkin_officia)
"Наша маленька Сонячна система включає в себе вже три Планети, Супутник і його Зірку. Природно-красиву, приголомшливо-теплу і незворушно-яскраву Зірку. Це ти, Кохана моя! Тільки коли ти поруч - є життя. І вона така, якою повинна бути - дивовижна і непередбачувана. Коли ми всі разом кружляємо навколо тебе, в нашім всесвіті настає гармонія!" - зізнався артист своїм підписникам.
На що фанати помітили, що подружжя Бабкіних дійсно приклад щасливої сім'ї, який хочеться наслідувати.
Нагадаємо, нещодавно Сергій Бабкін зізнався, як це згадати безсонні ночі через немовля, що не спить. Він у своєму блозі Instagram розговорився про будні молодого тата.
Раніше дружина Сергія Бабкіна опублікувала фото з сином на руках, зроблене на другий день після пологів.