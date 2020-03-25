Зйомки кліпу Потапа та Юрій Ткач у шоу-балеті Могилевської: «1+1» покаже новий «Вечірній квартал»

Вечірній квартал (фото: 1+1)

Окрім цього, Потап разом із гуртом MOZGI виконав джингл «Вечірнього кварталу» «Каждый вечер вечер наступает вдруг».

28 березня о 21:30 на «1+1» відбудеться прем’єра нового весняного «Вечірнього кварталу», зйомка якого нещодавно відбулася в Палаці «Україна» без глядачів у зв’язку з карантином через пандемію COVID-19.

Просто під час запису концерту відомий український репер та продюсер ПТП зняв кліп на свою нову пісню «Карантин», слова якої надихаюсь кожного вірити, що небезпека вірусу з часом мине, а попереду ще багато подорожей та розваг. Попри відсутність глядачів у залі, якою в кліпі ходить репер, відео вийшло дуже атмосферним та стало особливим номером нового «Вечірнього кварталу».

Також ПТП взяв участь у мініатюрі під назвою «Зашкварка Потапа», в якій присутні на імпровізованому шоу гості змогли сказати реперу все, що думають про нього та його творчість. Не стримався навіть співак Позитив, який є учасником гурту MOZGI. Проте і Потап знайшов, чим підколоти у відповідь.

Актори «Вечірнього кварталу» вперше знімали концерт перед пустою, а не вщент заповненою прихильниками їхнього гумору залою. Проте у телеверсії проекту на «1+1» під час виступів глядачі будуть бачити найяскравіші реакції присутніх у залі людей із минулих сезонів. Таким чином, телеглядачі побачать концерт у майже звичному для себе форматі та пригадають смішні моменти попередніх випусків гуморшоу.

На сцену «Вечірнього кварталу» також вийде українська співачка та переможниця проекту «Танці з зірками» Наталя Могилевська, а серед учасників її підтанцьовки буде новий ведучий «Розсміши коміка» Юрій Ткач.

Інші жарти «кварталівців» не пропустіть у прем’єрному випуску «Вечірнього кварталу» 28 березня о 21:30 на «1+1».