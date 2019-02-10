Сімейний вихід: Слава Камінська зачарувала мережу зворушливим фото з чоловіком і дітьми

Шанувальники прийшли в захват від милого знімка всього сімейства

Украинская певица и участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая похвасталась стильным образом на Украинской неделе моды, восхитила сеть новым семейным кадром. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена с мужем Эдгаром Каминским и их двумя детьми - Лаурой и Леоном.

На снимке Эдгар сидит на стуле, обнимая сына и дочь, а артистка стоит рядом, наклонившись и обняв супруга.

"Забежали вчера к папе на огонек, много полезной информации было на этом мероприятии, но мы пришли под конец ))) чтобы его не сорвать. Умеем, любим, практикуем. А наш папа молодец", - прокомментировала фото Слава.

Фото: (instagram.com/babaslavka)

Поклонники умилились трогательному снимку всего звездного семейства. Подписчики отметили, что у них очень красивая семья, а детки заметно подросли.

"Самая красивая семья";

"Вы и ваши детки очень все красивые, сынок бомбический просто";

"Супер! Приятно смотреть! Сынулька просто красавчик!";

"Вы великолепная семья. А через 20 лет повторить такое же фото";

"Ой какие классные";

"Очень нравится Ваша семья, то что не "проигрываете" мужу - интеллектуалу. Красивая, дополняющая друг друга пара, малыши прекрасные";

"Лаура конечно Слава в детстве.Такая кайфуша маленькая, особенно эти моменты когда Вы ее красите и эти возмущение про губки. Леона тут вообще не узнать .Такой мужчина уже", - пишут пользователи сети в комментариях.

Скриншот комментариев: (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава Каминская из "НеАнгелов" не устояла перед соблазном в Грузии.

К слову, Слава Каминская вызвала ажиотаж фотосетом в нижнем белье, показав свои стройные изгибы.