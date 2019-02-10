Сімейний вихід: Слава Камінська зачарувала мережу зворушливим фото з чоловіком і дітьми

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники прийшли в захват від милого знімка всього сімейства

Українська співачка і учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська, яка похвалилася стильним образом на Українському тижні моди, захопила мережу новим сімейним кадром. Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому вона зображена з чоловіком Едгаром Камінським і їх двома дітьми - Лаурою і Леоном.

На знімку Едгар сидить на стільці, обіймаючи сина і дочку, а артистка стоїть поруч, нахилившись і обнявши чоловіка.

"Забігли вчора до тата на вогник, багато корисної інформації було на цьому заході, але ми прийшли під кінець ))) щоб його не зірвати. Вміємо і любимо, практикуємо. А наш тато молодець", - прокоментувала фото Слава.

Фото: (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники замилувались зворушливим знімком всього зоряного сімейства. Підписники відзначили, що у них дуже гарна сім'я, а дітки помітно підросли.

"Найкрасивіша сім'я";

"Ви і ваші дітки дуже красиві, синок бомбічний просто";

"Супер! Приємно дивитися! Синулька просто красунчик!";

"Ви чудова родина. А через 20 років повторити таке ж фото";

"Ой які класні";

"Дуже подобається Ваша сім'я, те що не "програєте" чоловікові - інтелектуалу. Красива, доповнюючи один одного пара, малюки прекрасні";

"Лаура звичайно Слава в дитинстві.Така кайфуша маленька, особливо ці моменти коли Ви фарбуєте і ці обурення про губки. Леона тут взагалі не впізнати .Такий чоловік вже", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Скріншот коментарів: (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава Камінська з "НеАнгелів" не встояла перед спокусою в Грузії.

До речі, Слава Камінська викликала ажіотаж фотосетом в нижній білизні, показавши свої стрункі вигини.