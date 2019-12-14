"Сімейні вихідні": Гросу показала, як проводить час з чоловіком

Аліна Гросу (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Зірка показала романтичні фото з коханим

Відома українська співачка Аліна Гросу насолоджується вихідними зі своїм чоловіком Олександром Комковым. Про це 24-річна зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Вона виклала фото, на якому сидить в одному з кафе в чорній сукні з люриксом, яка оголює її плечі і сріблястих туфлях. Волосся Аліна завила у локони, завершила образ велика пов'язка на голові.

"Хто сказав, що я мало посміхаюся? Сімейні вихідні. І принцеса Несміяна перетворюється в... (продовжіть фразу)", - підписала кадр Гросу.

Аліна Гросу (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Також вона розмістила у своєму мікроблозі кадри з самим Олександром. На них він ніжно цілує свою дружину.

Аліна Гросу та Олександр Грудок (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Аліна Гросу та Олександр Грудок (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Аліна Гросу та Олександр Грудок (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Відзначимо, що у повсякденному житті Аліна Гросу любить яскраві і незвичайні наряди - то вона вийшла у світ в костюмі монашки, а нещодавно відвідала світський захід разом зі своїм чоловіком, при цьому вбралася в сукню зі шлейфом. А на минулих вихідних у дівчини було "рожеве настрій", що вона і продемонструвала у виборі способу.