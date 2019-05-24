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Секрети домашніх тварин 2: зіркові гості прем'єри (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.05.2019 - 15:56
Секрети домашніх тварин 2: зіркові гості прем'єри (фото)
У Києві пройшла прем'єра фільму "Секрети домашніх тварин 2" (фото: Оскар)

Серед зіркових гостей: Яна Клочкова, Олеся Жураковська, Анна Добриднєва та інші

Вчора, 23 травня у кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) відбулася гала-прем'єра анімаційної комедії "Секрети домашніх тварин 2". Першими стрічку побачили Сергій Лещенко, Олена Бурба, Поліна Неня, Олександр Петренко, Мурафа, Олеся Жураковська, Анна Добриднєва, Ірина Заря, Олег Панюта, Щєлко Вікторія, Алла Мартинюк, Яна Клочкова, Валерія Толочина і багато інших.

Коротко про фільм:

Пес Макс вже встиг багато чого пережити, хоча більшу частину свого життя він провів у квартирі між чотирьох стін. Але попередня пригода, коли він намагався дістатися до рідного дому, дуже загартувало пса – тепер йому нема чого бояться. Тільки хіба що похід до лікаря не викликає ніяких приємних емоцій. Та й інші звірі, які потрапили на прийом, не вселяють оптимізм. Макс багато переживав, але таке вперше.

Секрети домашніх тварин 2: український трейлер

Зіркові гості прем'єри в Києві

Дизайнер Олена Бурба

Дизайнер Олена Бурба

Блогер Мурафа

Блогер Мурафа

Ганна Добриднева

Співачка Анна Добриднева

Сергій Лещенко

Сергій Лещенко

Валерія Толочина

Валерія Толочина

Актриса Алла Мартинюк

Актриса Алла Мартинюк

Модель Щєлко Вікторія

Модель Щєлко Вікторія

Яна Клочкова

Плавчиня Яна Клочкова

Павло Шилко

Телеведучий Павло Шилко

Ірина Заря

Керуючий партнер мережі кінотеатрів "Оскар" Ірина Зоря

Ведучий Олег Панюта

Ведучий Олег Панюта

Олеся Жураковська

Актриса Олеся Жураковська

 

Нагадаємо, раніше у Києві відбулася прем'єра фантастичского фільму "Аладдін". Першими стрічку побачили зіркові гості, серед яких: Єлизавета Юрушева, Сергій Лещенко, Анатолій Анатоліч, Жан Гріцфельдт, Вікторія Батуі, Костянтин, група [О], On i Ona, Олексій Захарчук, В'ячеслав Соломка, Ірина Зоря, Олена Бурба, Щєлко Вікторія і багато інших.

Також раніше в кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра еротичної мелодрами "Полуничка".

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