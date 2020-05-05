По секрету: Макс Барських передав інтимне послання своїм шанувальникам

Макс Барських (фото: прес-служба артиста)

Співак анонсував новий хіт

Через тиждень після надуспішного unplugged концерту Макса Барських в Tik Tok, який у загальній сумі подивилося більше чверті мільйона чоловік, музикант не зупиняється на сюрпризи і відкриває таємницю неоднозначних звернень до незнайомці в публікаціях, які з'являлися на особистих сторінках артиста останні кілька днів.

Новим відео, яке Барських опублікував сьогодні на своїй сторінці в Tik Tok, музикант у властивій для себе манері 15-секундних спойлерів запускає челендж #посекрету, за підсумками якого вже дуже скоро шанувальники артиста дізнаються дату його релізу наступного хіта.

«По секрету» - таку назву отримав четвертий сингл з майбутнього альбому «1990», який музикант планує випустити найближчим часом.