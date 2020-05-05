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По секрету: Макс Барских передал интимное послание своим поклонникам

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.05.2020 - 16:30
По секрету: Макс Барских передал интимное послание своим поклонникам
Макс Барских (фото: пресс-служба артиста)

Певец анонсировал новый хит

Спустя неделю после суперуспешного unplugged концерта Макса Барских в Tik Tok, который в общей сумме посмотрело более четверти миллиона человек, музыкант не останавливается на сюрпризах и приоткрывает тайну неоднозначных обращений к незнакомке в публикациях, которые появлялись на личных страницах артиста последние несколько дней.

Новым видео, которое Барских опубликовал сегодня на своей странице в Tik Tok, музыкант в присущей для себя манере 15-секундных спойлеров запускает челендж #посекрету, по итогам которого уже очень скоро поклонники артиста узнают дату релиза его следующего хита.

«По секрету» - такое название получил четвёртый сингл из будущего альбома «1990», который музыкант планирует выпустить в ближайшее время.

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Новости Украины песнипевецМакс Барских
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