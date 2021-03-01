ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вважаю це нормальним: Остапчук поїхав відпочивати без дружини в Буковель

Новость на русском → Буковель, Понеділок 01 березня 2021 15:44
Вважаю це нормальним: Остапчук поїхав відпочивати без дружини в Буковель Остапчук поїхав у відпустку без дружини Христини (Фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Анна Шиканова

Український шоумен Володимир Остапчук поїхав відпочивати в Карпати. Але з собою він узяв не молоду дружину, а компанію друзів. Це перша відпустка Остапчука без дружини Христини й користувачі соцмереж здивовані таким рішенням.

Чому артист вирушив у гори без своєї половини, він пояснив на своїй сторінці в Instagram.

"Сотні повідомлень прилетіло з приводу нашої поїздки з друзями в Буковель. "А чому не взяли дружин і дівчат?", "Сам катаєшся, а Христина вдома?". Вважаю абсолютно нормальним відпочинок один без одного. Кожному потрібен простір і повітря. Крім усього іншого, це добре підігріває ваші почуття і бажання. Тут головне – довіра і впевненість у партнері", - зазначив Володимир Остапчук і поцікавився у своїх дописувачів, як вони відпочивають – зі своїми половинками або без.

Вважаю це нормальним: Остапчук поїхав відпочивати без дружини в Буковель

Володимир Остапчук поїхав відпочивати в Буковель без дружини

Фанати артиста написали у відповідь безліч коментарів, і не всі підтримали його ідею про роздільний відпочинок.

  • Абсолютно згодна з вами. Треба давати один одному особистий простір, і час скучити один за одним.
  • Я б Христину так надовго не залишав.
  • Я б відпустила чоловіка так, нехай катається. А от мене чоловік навряд чи пустить.
  • Звичайно відпускаємо. Назавжди.
  • Якщо починається вже відпочинок один від одного, і при цьому отримувати кайф від такого відпочинку, то варто задуматися. Потрібно відпочивати не один від одного, а разом від усіх.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Остапчук забракував індійську вакцину.

А також розповідали про те, що Остапчук потролив мережу "вагітним" фото дружини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Володимир Остапчук
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Голубовська повідомила про новий штам коронавірусу: вражає молодих і довго лікується
Голубовська повідомила про новий штам коронавірусу: вражає молодих і довго лікується