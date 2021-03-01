Вважаю це нормальним: Остапчук поїхав відпочивати без дружини в Буковель

Український шоумен Володимир Остапчук поїхав відпочивати в Карпати. Але з собою він узяв не молоду дружину, а компанію друзів. Це перша відпустка Остапчука без дружини Христини й користувачі соцмереж здивовані таким рішенням.

Чому артист вирушив у гори без своєї половини, він пояснив на своїй сторінці в Instagram.

"Сотні повідомлень прилетіло з приводу нашої поїздки з друзями в Буковель. "А чому не взяли дружин і дівчат?", "Сам катаєшся, а Христина вдома?". Вважаю абсолютно нормальним відпочинок один без одного. Кожному потрібен простір і повітря. Крім усього іншого, це добре підігріває ваші почуття і бажання. Тут головне – довіра і впевненість у партнері", - зазначив Володимир Остапчук і поцікавився у своїх дописувачів, як вони відпочивають – зі своїми половинками або без.

Володимир Остапчук поїхав відпочивати в Буковель без дружини

Фанати артиста написали у відповідь безліч коментарів, і не всі підтримали його ідею про роздільний відпочинок.