За лічені секунди: Олег Винник зізнався, як ледь не пропустив Новий рік

На знімальному майданчику новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, популярний український співак Олег Винник поділився історією, яка змусила його випробувати справжній стрес, а також розповів, що чекати глядачам від його виступу в грандіозному проекті каналу "Україна".

У новорічному шоу "Привіт, 20-ті!" Олег Винник виконає три своїх безсумнівних хіти: "Ніно", "Вовчиця" та "Як жити без тебе", а для номера на жартівливу пісню "Наталі" постановник проекту Герман Ненов придумав незвичайну декорацію – величезний трон зі стрілами Купідона. Та схоже, такий реквізит дещо збентежив артиста.

"Трон зі стрілами Купідона? Тоді, мабуть, я на нього сідати не буду, – сміючись, зазначив Олег Винник в інтерв'ю каналу "Україна". – А якщо серйозно, то буде весело і драйвово. Каналу "Україна" я довіряю, погодьтеся, хіба можна не довіряти Україні?"

Та як виявилося, колись напередодні Нового року в артиста був екстрим серйозніший. Ще коли Олег жив у Німеччині, з ним трапилася практично анекдотична, але дуже стресова ситуація.

"У мене було заплановане шоу 31 грудня, повертаючись з якого я застряг у ліфті. І буквально за лічені секунди до Нового року двері відкрили, мене вже зустрічали на виході з келихом. Слава Богу, все закінчилося добре", – розповів Олег Винник за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!".

То який же загадковий трон в результаті приготували для номера Олега Винника творці шоу, і хто на ньому буде "сидіти"? Глядачі побачать ввечері 31 грудня в грандіозному новорічному шоу "Привіт, 20-ті!" на каналі "Україна".

Фото: "Україна"

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.