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Щасливі разом: Кетрін Зета-Джонс опублікувала ніжне сімейне фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.07.2019 - 19:32
Щасливі разом: Кетрін Зета-Джонс опублікувала ніжне сімейне фото
Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Акторка показала нове фото з чоловіком і сином

Кетрін Зета-Джонс останнім часом часто радує послідовувачів сімейними фото. В честь номінації чоловіка на премію "Еммі" вона написала зворушливий пост, повний ніжних слів і гордості. Після вона виклала в мережу шматочок інтерв'ю, де Майкл розповідає про те, як йому вдалося завоювати Кетрін. А кілька годин вона показала фото з чоловіком і сином.

Щасливі разом: Кетрін Зета-Джонс опублікувала ніжне сімейне фотоЩасливі разом: Кетрін Зета-Джонс опублікувала ніжне сімейне фотоКетрін буквально засипала мережу фото з чоловіком (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Кадр, де вони позують з 74-річним Майклом Дугласом і 18-річним Діланом, вийшов по-справжньому теплим і сімейним. Вони стоять на тлі мальовничої природи, одягнені в прості зручні речі. "Будинок в моїй прекрасній країні, Уельс", – написала Кетрін. Майкл додав таке ж фото, але трохи з іншого ракурсу. Виглядають всі троє щасливими та веселими.

Щасливі разом: Кетрін Зета-Джонс опублікувала ніжне сімейне фотоЩасливі разом: Кетрін Зета-Джонс опублікувала ніжне сімейне фотоКетрін з чоловіком і сином у рідному місті (фото: instagram.com/catherinezetajones, instagram.com/michaelkirkdouglas)

А Кетрін до того ж, як зазвичай виглядає надзвичайно молодо і свіжо. Можливо, 49-річна актриса сяє тому, що їй до лиця кежуал і молодіжні речі. А може, просто рада, що поруч рідні. Тим не менш, вона заслужено отримала масу компліментів і добрих слів про красу її батьківщини.

Щасливі разом: Кетрін Зета-Джонс опублікувала ніжне сімейне фотоЩасливі разом: Кетрін Зета-Джонс опублікувала ніжне сімейне фотоНове фото Кетрін, яке захопило всіх (фото: instagram.com/catherinezetajones)

До речі, нещодавно Кетрін знову вразила всіх наповал своїм молодим зовнішнім виглядом. Актриса взяла участь у зйомках у відомого фотографа Джона Руссо. Вона приміряла темно-синє плаття з квітковим принтом, яке підкреслило стрункі ноги і тендітні плечі своєї власниці. Доповнила його золотистими туфлями на підборах. Розкішнеі волосся Кетрін було покладене в об'ємну укладку, а на лиці нанесено досить яскравий макіяж.

Щасливі разом: Кетрін Зета-Джонс опублікувала ніжне сімейне фотоМайкл Дуглас також любить вести свій Instagram (фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

Шанувальники буквально засипали її компліментами і словами типу "незрівнянна", "чудова", "неповторна". Що ж, вона їх дійсно заслуговує! Нагадаємо, коли вона з'явилася в Римі на показ Fendi з юної 16-річною донькою, їх можна було прийняти за подруг. Обидві красуні вибрали розкішні вбрання і стали справжньою окрасою заходу.

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