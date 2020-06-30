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Щасливі разом: Осадча та Горбунов влаштували романтичну прогулянку по нічному Києву

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.06.2020 - 10:35
Щасливі разом: Осадча та Горбунов влаштували романтичну прогулянку по нічному Києву
Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Подружжя влаштували атмосферну фотосесію на вулицях нічного міста

Катя Осадча та Юрій Горбунов вже повернулися до активної роботи і зайняті на зйомках, при цьому подружжя знаходять час, щоб побути разом з синочком Іваном, а іноді і тільки вдвох. Так як через карантин закордонні подорожі поки що як і раніше під забороною, зоряна сім'я з задоволенням вивчає цікаві місця рідної країни. Так, пара вирушила на романтичну прогулянку по нічному Києву і поділилася з шанувальниками атмосферними фотографіями.

Для вечірньої вилазки Катя вибрала літній сарафан міді в клітку, поділ якого прикрашений мереживом. Телеведуча доповнила лук зручними білими лоферами, а волосся зібрала в зачіску ззаду.

Щаслива Осадча позувала на Андріївському узвозі і Володимирській гірці.

Щасливі разом: Осадча та Горбунов влаштували романтичну прогулянку по нічному КиєвуЩасливі разом: Осадча та Горбунов влаштували романтичну прогулянку по нічному Києву

"Краса навколо, а подорожувати можна і улюбленим містом. А які ваші улюблені місця в рідному місті?" - поділилася знаменитість.

Щасливі разом: Осадча та Горбунов влаштували романтичну прогулянку по нічному Києву

Катя Осадча та Юрій Горбунов погуляли нічним Києвом (фото: instagram.com/kosadcha)

Горбунов же опублікував миле селфи з коханою, на якому він позує на задньому плані.

"Нічні прогулянки", - написав шоумен.

Щасливі разом: Осадча та Горбунов влаштували романтичну прогулянку по нічному Києву

Катя Осадча та Юрій Горбунов на вечірньому Андріївському узвозі (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники прийшли в захват від яскравих кадрів і залишили зоряній парі багато теплих відгуків.

  • Гарно
  • Ви прекрасні, супер сім'я
  • Ніби такі різні і такі схожі дві половинки одного цілого! Кохання вам, щастя, гармонії і взаєморозуміння!
  • Щасливі та закохані
  • Ви просто чудова на цих фото
  • Супер. Краса
  • Вау, ну краса ж, така краса
  • Краса неймовірна, і ви Катінька красунька
  • Від Катюня, ну модель
  • Катрусю, і що ви ото вночі там робите? Гарна, як завжди!
  • Як же я люблю ці місця. Ви прекрасні
  • Ви така мила ...

Щасливі разом: Осадча та Горбунов влаштували романтичну прогулянку по нічному Києву

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Катя Осадча в стильному комбінезоні справила фурор в мережі. Телеведуча влаштувала яскраву фотосесію в Києві на Трухановому острові і похвалилася новим вбранням.

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Автор: Lite

Теги Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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