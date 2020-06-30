Щасливі разом: Осадча та Горбунов влаштували романтичну прогулянку по нічному Києву

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Подружжя влаштували атмосферну фотосесію на вулицях нічного міста

Катя Осадча та Юрій Горбунов вже повернулися до активної роботи і зайняті на зйомках, при цьому подружжя знаходять час, щоб побути разом з синочком Іваном, а іноді і тільки вдвох. Так як через карантин закордонні подорожі поки що як і раніше під забороною, зоряна сім'я з задоволенням вивчає цікаві місця рідної країни. Так, пара вирушила на романтичну прогулянку по нічному Києву і поділилася з шанувальниками атмосферними фотографіями.

Для вечірньої вилазки Катя вибрала літній сарафан міді в клітку, поділ якого прикрашений мереживом. Телеведуча доповнила лук зручними білими лоферами, а волосся зібрала в зачіску ззаду.

Щаслива Осадча позувала на Андріївському узвозі і Володимирській гірці.

"Краса навколо, а подорожувати можна і улюбленим містом. А які ваші улюблені місця в рідному місті?" - поділилася знаменитість.

Катя Осадча та Юрій Горбунов погуляли нічним Києвом (фото: instagram.com/kosadcha)

Горбунов же опублікував миле селфи з коханою, на якому він позує на задньому плані.

"Нічні прогулянки", - написав шоумен.

Катя Осадча та Юрій Горбунов на вечірньому Андріївському узвозі (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники прийшли в захват від яскравих кадрів і залишили зоряній парі багато теплих відгуків.

Гарно

Ви прекрасні, супер сім'я

Ніби такі різні і такі схожі дві половинки одного цілого! Кохання вам, щастя, гармонії і взаєморозуміння!

Щасливі та закохані

Ви просто чудова на цих фото

Супер. Краса

Вау, ну краса ж, така краса

Краса неймовірна, і ви Катінька красунька

Від Катюня, ну модель

Катрусю, і що ви ото вночі там робите? Гарна, як завжди!

Як же я люблю ці місця. Ви прекрасні

Ви така мила ...

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Катя Осадча в стильному комбінезоні справила фурор в мережі. Телеведуча влаштувала яскраву фотосесію в Києві на Трухановому острові і похвалилася новим вбранням.

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Автор: Lite