Щасливі разом: Мілла Йовович зворушила мережу посланням чоловікові на честь 10-річчя весілля

Мілла Йовович з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/millajovovich)

43-річна актриса довела шанувальників до сліз

Мілла Йовович та її чоловік, британський кінорежисер Пол Андерсон – одружилися в 2009-му році. А до цього пара ще 7 років полягала в стосунках. За цей час зірки пройшли разом цілий шлях, встигнувши обзавестися двома дочками (а на підході і третя малятко) і побудувати справжню сім'ю. Сьогодні їх пара відзначає 10-ту річницю весілля.

Мілла і Пол (фото: instagram.com/millajovovich)

В честь такої події знаменита актриса опублікувала зворушливий пост. Вона показала їх з чоловіком весільне фото, ще один не менш романтичний кадр, а в завершення – щасливе фото, де вона вагітна і позує з дітьми і чоловіком.

Мілла по-справжньому щаслива в третьому шлюбі (фото: instagram.com/millajovovich)

«З днем 10-річчя мого дивовижного чоловіка!!! Дивлячись на те, ким ми є сьогодні, порівняно з дітьми, якими ми були, коли ми вперше зустрілися... Це таке божевілля – бачити, як далеко ми зайшли разом! Яка радість, що ти прожив з нами стільки років! Якийсь вихор, яка подорож, яке воістину неймовірне й епічне переживання!

Коли я дивлюся на нашу фотографію, коли ми вперше зустрілися, я не можу повірити, що знайшла такого особливого чоловіка багато років тому, який любив мене без перерви, крізь сміх і сльози, який любив бути в стосунках зі мною на протязі багатьох років, який обожнював і повністю підтримував нас з дітьми, був на нашій стороні кожну хвилину кожного дня...

Я не можу зупинитися у вираженні емоцій, як нам пощастило, що в нашому житті з'явився такий дивний тато. Твоя любов і підтримка, твоя дружба, твоя пристрасть, твій талант і розум, ти просто нереальний! І ти такий гарний у всьому. Ти дійсно найкращий чоловік, про якого я коли-небудь мріяла, і я знаю це кожен божий день. Я люблю тебе поза всяких слів, чоловік».

Незабаром Міла стане мамою втретє (фото: instagram.com/millajovovich)

Таке щире і зворушливе зізнання викликало справжній ажіотаж у мережі. Шанувальники досі пишуть слова привітання і захоплення парою.

Нагадаємо, це вже третій шлюб Мілли. До цього вона була короткий час заміжня за американським актором Шоном Ендрюсом, а потім – з 1997 по 1999 рік – за знаменитим французьким режисером Люком Бессоном. За словами Мілли, саме в союзі з Підлогою вона знайшла дім, полюбила готувати і відчула себе справжньою жінкою. Вона не раз зізнавалася, що по-справжньому щаслива з чоловіком. Що ж, її останній пост – найкраще тому підтвердження.