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Щаслива Лілія Ребрик в сукні за $480 поділася місточною історією з життя

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 18:34
Щаслива Лілія Ребрик в сукні за $480 поділася місточною історією з життя
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Ведуча розповіла мотивуючу історію з життя

Лілія Ребрик вміє надихати і мотивувати. Це не раз зазначали її шанувальники, які заряджаються від постів ведучої в Instagram хорошим настроєм, позитивом, а вона дає життєві поради, засновані на особистому досвіді, і розкриває секрети сімейного щастя. Окремо варто згадати про образи теледіви, які вона міняє як рукавички, змушуючи серця шанувальників битися частіше. Цього разу Лілія приміряла легке плаття в біло-блакитну смужку на запах довжини максі.

Вбрання вигідно підкреслило принади її фігури, розкішні груди, тонку талію, яку вона виділила поясом. Вартість сукні від бренду Maison d'AngelAnn становить 480 доларів.

Щаслива Лілія Ребрик в сукні за $480 поділася місточною історією з життя

Лилия Ребрик покрасувалася в легкій сукні (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Щаслива Лілія Ребрик в сукні за $480 поділася місточною історією з життя

Скріншот: maisonangelann.com

"Наші мрії. 7 липня - знаковий для мене день! 23 роки тому цього дня я мала вступний іспит до театрального інституту Карпека-Карого. А в ніч на Івана Купала я загадала бажання - чітке, конкретне, щире. І воно здійснилося! Вже за декілька днів я стала студенткою омріяного ВИШу. Чи то магія чарівної ночі спрацювала, чи то палке бажання (без нього ніяк) чи, може, дала чітке "завдання" - мозку, кармі, всесвіту?! А, може, й всі три елементи в купі спрацювали? Але відтоді я зрозуміла, що мріяти треба не "взагалі", а дуже конкретно. Конкретно формулювати своє бажання, відповідально підбирати кожне слово, а надто дієслова - вони мають завжди бути дієвими, спонукати до певних дій, без жодних "не"!" - поділалася своїми секретами ведуча.

Раніше Лілія Ребрик розповіла про заповітну мрію старшої дочки Діани і важливість підтримки батьків.

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