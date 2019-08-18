ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Щастя в дрібницях": Сергій Бабкін вразив розслабленим відпочинком на Сардинії

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.08.2019 - 18:38
"Щастя в дрібницях": Сергій Бабкін вразив розслабленим відпочинком на Сардинії
Фото: Сергій Бабкін (Instagram)

Сергій Бабкін захопився сонячної Італією

Сергій Бабкін відправився на відпочинок разом з родиною, включаючи малюка Єлисея. Артист вибрав для цього сонячну Сардинію, якою він не втомлюється захоплюватися. В цей раз, співак опублікував яскраве і барвисте фото, де показав шматочок італійського раю. Знімок Сергій розмістив у своєму Instagram. За словами виконавця, для нього щастя в дрібницях.

"Краса в дрібницях. Сардинія прекрасна! Ходжу і щомиті захоплююся!
Ось, наприклад, такий знімок. Можна його побачити і швидко перегорнути, а можна зависнути, розглядаючи деталі...Відразу впадає в очі колір цих дивовижних будиночків. Такий собі справжній, український будиночок. А далі розглядаємо різні дрібниці : квіточки в горщиках, рушнички, циферки будинків, стару, іржаву тумбочку, відчинені двері на балконі, стіл і стільці там же, сушку для білизни, зелену доріжку вздовж будинку, візерунчасту сорочку у чоловіка на фото, солом'яний капелюх, чашечку кави в руках. Напевно, це ранок, а може бути і день. Напевно, це господар будинку, а може просто перехожий, а може український турист з Харкова на прізвище Бабкін. А хто помітив, що чашка кави під колір коляски. Як буває. Щастя в дрібницях", - натхненно написав артист.

&quot;Щастя в дрібницях&quot;: Сергій Бабкін вразив розслабленим відпочинком на СардиніїФото: Сергій Бабкін на Сардинії (instagram.com/babkin_official)

Шанувальники Сергія в коментарях захопилися його поетичністю і погодилися, що щастя дійсно полягає в дрібницях.

  • Таке яскраве, соковите фото!!!Сімейного щастя вам на відпочинку і вдома, і на гастролях!!!Захоплююся вашою сім'єю.
  • Красиво!.
  • Так, деталі і дрібниці, вони важливі. Все тут подобається, барвистість, дизайн і не тільки. Гарний будиночок, як ляльковий! Можна і чашечку розглянути, якщо збільшити фото.

&quot;Щастя в дрібницях&quot;: Сергій Бабкін вразив розслабленим відпочинком на Сардинії&quot;Щастя в дрібницях&quot;: Сергій Бабкін вразив розслабленим відпочинком на Сардинії

Скріншот коментарів (instagram.com/babkin_official)

Як ми раніше писали, Сергій Бабкін віддає перевагу сімейному відпочинку, саме для такого вояжу він зібрав всю свою величезну сім'ю – дружину Сніжану і трьох дітей, включаючи малюка Єлисея і відправився на комфортний європейський курорт.

Читайте також Сергій Бабкін розчулив мережу "музичним" вечором і з синочком.

"Єлисей-мандрівник": Сніжана Бабкіна дала поради для легкого перельоту з немовлям "Любов з першого погляду": засмаглий Сергій Бабкін похвалився італійськими канікулами
Новини України Сергій Бабкін
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся