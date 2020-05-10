Щастя бути мамою: Тіна Кароль завалила мережа ексклюзивними фото із синочком

Тіна Кароль з сином (Фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка поділилася трепетними фотоспоминами

Тіна Кароль більше двох місяців живе душа в душу в заміському будинку з синочком Веніаміном. Хлопчик приїхав до мами на період карантину і вчиться дистанційно. Разом вони відзначили Великдень і навіть зняли майстер-клас з декорування святкового столу. Також 11-річний син зірки, як справжній чоловік посадив дерево у дворі будинку. Причому впорався з цим завданням самостійно, а горда мама зберегла історичний момент на відео. Тіна не приховує – вона щаслива, що хлопчик поруч, адже більшу частину часу він проводить в Англії. Так, у День матері (10 травня) Тіна вирішила показати шанувальникам раніше невидані кадри з сімейного альбому.

Знімки, зроблені в різні періоди життя, але те, що залишається на них незмінним – зворушливі моменти спілкування мами і синочка. Тіна намагається не випускати хлопчика з обіймів, а він дивиться а маму з любов'ю, захопленням і обожнюванням.

До речі, серед кадрів є і ті, які були зроблені цього літа в США, де співачка записала кліп і знялася в декількох атмосферних фотосесіях. Веня супроводжував маму в поїздці і разом з нею насолоджувався американськими пейзажами. На іншому фото Тіна сидить навпроти сина імовірно в навчальному закладі. Судячи по формі учнів, це лондонська школа, де вчиться син зірки.

Тіна Кароль з сином (Фото: instagram.com/tina_karol)

Серед знімків був і малюнок олівцем, на якому мама і син зображені в обнімку. "Щастя бути мамою", – залишила підпис до портрета щасливої сім'ї Тіна.

До речі, днями співачка поділилася з шанувальниками приємною новиною – кількість її підписників в Instagram досягла 1,5 млн! З цього приводу Веніамін вирішив зробити святковий торт тірамісу. Співачка зняла на камеру весь процес приготування від і до. Хлопчик самостійно впорався на відмінно і презентував свій кулінарний шедевр.

Крім того, мама і син вирішили зіграти в шахи. Веня то і справа поправляв маму і озвучував їй правила гри, а Тіна жартома обурювалася.

Нагадаємо, що Тіна Кароль та Дан Балан вразили шанувальників ніжним і грайливим відео з студії звкуозаписи.