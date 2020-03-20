Коли всі в зборі: Дженніфер Лопес з Алексом і чотирма дітьми підкорила унікальним танцем

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес разом зі своїми дітьми продемонстрували добре скоординований танцювальний відеоролик. У четвер ввечері, ролик був розміщений на акаунті відомої співачки в мережі TikTok. Ну що ж, часу у співачки і спортсмена більше, ніж достатньо. Адже всесвітньо відома пара, як і багато селебрітіс, знаходиться на карантині через коронавіруса. І схоже, даремно часу вони там не втрачають — розважаються як можуть!

При цьому Джей Ло і Родрігес запустили челлендж, щоб їх підписникам також нудьгувати не довелося. Челендж невигадливого танцю полягає в тому, щоб виконати певну послідовність ритмічних рухів. І по хлопку «передати» естафету наступному учаснику.

Велика родина презентувала свою постановку під пісню «Something New» (Wiz Khalifa ft. Ty Dolla $ ign). Почав 44-річний Алекс Родрігес. Він виконав два «удари» ліктями, шиммі («танцювальний рух, швидке погойдування плечима» — прим. редакції) і хлопок. Потім глава сімейства поступився своїм дочкам від попереднього шлюбу — 15-річнійНаташі та 11-річній Елі. До речі, дівчатка відмінно ладнають зі своєю мачухою — Дженніфер Лопес і її дітьми.

Відео: instagram.com/arod

Потім виступили діти Джей Ло — двійнята Емма і Макс, які підвели до ритмічного фіналу цього запального танцю свою зоряну мати.

«Коли вся сім'я в TikTok'у», — підписала пост Дженніфер.

А ось Алекс підписав відео: «Від гіршого до кращого». Маючи на увазі під «найгіршим» себе.

Такі кумедні відеоролики вже стали традиційними для сім'ї Лопес-Родрігес. В іншому відео, опублікованому раніше на цьому тижні, молодший син Макс продемонстрував свої навички координації. Хлопчик балансував на ховерборді у себе у дворі. Він виливав у паперовий стаканчик банку води Perrier, тим часом обертаючись на пристрої навколо своєї осі.

Лопес і Родрігес вже не перший раз доводять, що вони знаходяться в тренді всіх сучасних тенденцій мережі TikTok, і не упускають можливість записати черговий вірусний ролик.

Раніше в цьому місяці парочка пробувала влитися в новий челендж під назвою «Flip the Switch» («клацнути вимикачем»). Завдання якого полягає у швидкій зміні нарядів двох учасників відео під хіп-хоп композицію реп виконавця Drake – «Nonstop».

Відео: tiktok.com/@arod13

Позуючи перед дзеркалом, танцююча Дженіффер Лопес була одягнена в облягаючу сукню з білим поясом, довгими рукавами і глибоким вирізом ззаду. У той час як Родрігес стояв абсолютно нерухомо під час запису танцю своєї дружини, одягнений у строгий піджак, білу сорочку і штани кольору хакі.

Після того, як у пісні прозвучало заповітне словосполучення «I just flipped the switch» («Я просто клацнув вимикачем»), сцена різко змінилася. Тепер Лопес стояла нерухомо перед дзеркалом, одягнена в строгий піджак свого чоловіка, темні окуляри і білу сорочку. А легенда бейсболу, ледве стримуючи сміх робив, сексуальні танцювальні рухи. При цьому Родрігес одягнений в облягаючу сукню своєї дружини, а кільця і сережки довершували його незвичний спосіб.