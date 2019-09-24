Санта Дімопулос відверто зізналася, скільки заплатила за пологи в Монако

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Співачка нещодавно стала мамою вдруге

Колишня учасниця української групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос зовсім недавно вдруге стала мамою - 14 вересня вона народила донечку. Ім'я дівчинки співачка поки не розкриває, але зате докладно розповіла, як проходили пологи. До речі, для такої важливої події артистка вибрала клініку і лікаря в Монако.

У своїй останній публікації 32-річна Санта також зізналася, скільки вона заплатила за закордонні пологи, і чому обрала саме це місце. Розповідь вона супроводила ніжним "вагітним" фото, а також знімком з новонародженою дитиною в палаті.

За словами співачки, вони вибрали Європу, щоб її чоловік міг максимально перебувати поруч, але при необхідності літати в Київ по роботі.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

"Спочатку розглядали варіант Майамі, але він відпав як тільки ми зрозуміли, що мій чоловік не зможе весь час перебувати там, йому потрібно бути якийсь час у Києві по роботі. Ми досить довго шукали підходящий будинок на 3.5 місяці і знайшли в Босолей, що в 5 хвилинах їзди від госпіталю принцеси Грейс. Так як я боялася стрімких пологів, мій вибір очевидний. У Ніцці (клініка Ленваль) і Монако народжували багато моїх подруг і абсолютна більшість задоволені своїм вибором. Я зробила серйозний research))) Опитувала всіх знайомих, читала французькі форуми, відвідала близько 6 лікарів. І все-таки, чому саме це місце?

По-перше, лікарі. Мені потрібен був супер професіонал. Коли я зустрілася з головним лікарем госпіталю, то зрозуміла що народжувати буду у нього. Дуже спокійний, впевнений і досвідчений. По-друге, погода, море, повітря, їжа, атмосфера. Я дуже хотіла відірватися від повсякденних справ і рутини, щоб повністю присвятити себе дитині і отримати задоволення від цього періоду", - поділилася Дімопулос.

Фото: Санта Дімопулос з донькою (instagram.com/santadimopulos)

Докладно розповіла вона і про ціни.

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"Ціни:

- лікар 4000€

- анастезіолог 2000€

Можна і дешевше, просто я заздалегідь закріпила за собою саме цього фахівця.

- лікарня 2700€ (одиночна палата)

- УЗД близько 200€

- аналізи по 100€", - пише співачка.

Фото: Санта Дімопулос з донькою (instagram.com/santadimopulos)

Раніше вона розповіла трохи і про сам процес пологів, а також показала фото з новонародженою донькою.

"Витягнувши дівчинку, її відразу поклали мені на груди. Лікар почекав поки відпульсувала пуповина (хвилин 20) і тільки потім він дозволив чоловікові обрізати її. Так ми лежали 1.5 години. Неможливо описати словами ті відчуття, це – космос. Весь світ перестав існувати, крім нас. Тільки після цього її зважили, поміряли і відразу відвезли нас у палату. До речі, я відразу встала і пішла:) Це з приводу якості епідуральної анастезії. В цілому, все пройшло краще ніж я могла собі уявити. Цей день я запам'ятаю як справжнісіньке диво і абсолютне щастя", - зізналася Санта.

Фото: Санта Дімопулос з донькою (instagram.com/santadimopulos)

Підписники подякували артистці за докладну розповідь і залишили розчулені відгуки ніжним фото.

Богиня

Якщо достаток дозволяє, чому б і ні! Так напевно.

А очі такі ніжні коли тримаєте свою крихітку

Дякую за відверту пост про ціни і країну. Ви прекрасні, здоров'я Вам і вашій родині

Дуже навіть норм ціни

Санта, ви чарівні!!!!

Така ніжна і красива. Здоров'я мамі й дитині!!!

Ціни звичайно жесть, золоті пологи.. ну головне що все благополучно

Санта, ви шалено красиві, на фото після пологів, з малятком. Вселяє надію, що це можливо!)

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос розповіла, як її 10-річний син відреагував на новину про її вагітність.

До речі, Санта Дімопулос висміяла дурні забобони про вагітність, які давно віджили себе.